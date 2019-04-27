Achema увеличивает импорт СПГ через Клайпеду

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Оператор нефтетерминала Klaipėdos nafta сообщил, что крупнейший потребитель газа в стране — Йонавский производитель удобрений Achema — зарезервировал дополнительные мощности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ).

С 1 мая по 30 сентября компании Achema предоставляется дополнительно 2,838 млрд кВтч мощности по разгазовке. Общая мощность, зарезервированная для Achema на этот газовый год, составляет 6,198 млрд кВтч — это около 6 крупных газовозов, перевозящих 138 тыс. кубометров СПГ.

Вечером в пятницу к терминалу СПГ прибывает небольшой газовоз Coral Favia из российского порта Высоцк с 7 тыс. кубометров газа от российской газовой компании Новатэк. Это уже третье за месяц судно с газом от Novatek для Achema, с того времени как его начали экспортировать из Высоцка.

Achema не комментирует, сколько и у кого СПГ покупает. Помимо этого газа, он покупает трубопроводный газ у российского концерна Газпром.

BNS