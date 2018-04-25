Agrorodeo продало зерно напрямую в Саудовскую Аравию

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Литовская компания по торговле сельхозпродукцией Agrorodeo первый раз продала зерно в Саудовскую Аравию. Это первое предприятие в странах Балтии, которое напрямую экспортирует зерно в эту ближневосточную страну.

Государственная организация по вопросам зерна Саудовской Аравии купила у литовского предприятия 115 тыс. тонн пшеницы, сообщила Agrorodeo.

До этого литовское зерно доставлялось в Саудовскую Аравию через международные корпорации Louis Dreyfus, ADM, Cargill, Bunge и другие, у которых есть разрешения на прямой экспорт зерна на этот рынок.

На государственном конкурсе на закупи зерна в Саудовской Аравии было куплено в общей сложности 625 тыс. тонн зерна, из которых почти одна пятая была из Литвы. Два судна, которые доставят эту партию зерна, выйдут из портов Балтии в августе — сентябре.

Компания Agrorodeo в 2017 получила от торговли сельхозпродукцией 314,5 млн евро. Она экспортирует эту продукцию в 30 государств мира.

BNS