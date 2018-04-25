Александр Король: Отношения Литвы и Беларуси регулируются экономическими интересами

Накануне Дня Независимости Республики Беларусь, который отмечается 3 июля, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской Республике Александр Король дал интервью «Литовскому курьеру».

– Господин Посол, какими достижениями встречает ваша страна главный праздник белорусской государственности?

– Прошедший год для нашей страны был ознаменован стабильными успехами и результатами социально-экономического развития в целом. Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию в мире, прирост ВВП Беларуси за прошлый год составил 2,4%. А за 5 месяцев этого года мы приросли уже почти на 5%. В 2017 году у нас также была зафиксирована рекордно низкая инфляция.

Во внешней торговле с Литовской Республикой за последние пять лет также наблюдаются тенденции роста. Прирост белорусского экспорта в Литву в прошлом году составил более 10%, а его объем достиг 850 млн долларов. В этом году у нас наблюдается еще больший рост, чему мы, конечно, рады. Только за пять месяцев этого года в торговле с Литвой мы в приросте на 52,8%. Это значит, что литовский рынок привлекателен для белорусских экспортных товаров. То же самое могу сказать о белорусском рынке для литовских товаров – мы наблюдаем стабильный рост объемов литовского экспорта, который по итогам 2017 года вырос на 20% и сохранил тот же уровень положительной динамики в первые четыре месяца нынешнего года.

Хотел бы подчеркнуть, что тенденции, складывающиеся в экономике как нашей страны, так и в целом в экономическом взаимодействии Беларуси с Литвой, стабильны, находятся на хорошем уровне. В частности, наблюдается устойчивый рост грузооборота и объема перевалки грузов в Клайпедском порту. По показателям прошлого года мы достигли рекордного объема в 14,5 млн тонн грузов. Практически все азотные, калийные удобрения отгружались через Клайпедский порт, а их объем превысил 10 млн тонн. Увеличение объемов перевозки грузов достигнуто и по железной дороге. Безусловно, достижению таких высоких показателей в экономике способствует активное взаимодействие наших основных экспортеров с руководством Клайпедского порта, стивидорных компаний и Литовских железных дорог.

В течение года в Беларуси был принят целый ряд очень серьезных законодательных актов, направленных на упрощение ведения бизнеса. Основной из них – это декрет №7 «О развитии предпринимательства», который создал комфортные условия для открытия новых производств в сфере малого бизнеса и обеспечил благоприятные экономические условия, позволяющие смело инвестировать в Беларусь.

Как вы знаете, Беларусь известна в мире и своими успехами в сфере информационных технологий. Для обеспечения дальнейшего развития высокотехнологичного направления в конце 2017 года наша страна приняла декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». Он предоставляет исключительные условия для работы компаний в сфере IT и был очень позитивно воспринят мировым сообществом. С начала года в белорусский Парк высоких технологий вступило более 100 новых резидентов. Среди них компании, которые производят роботов, разрабатывают тест-системы для молекулярной идентификации болезней человека, создают 3D-анимацию, развивают киберспорт. Существенно расширилась и география инвестиций резидентов ПВТ — в них участвует капитал из России, США, Канады, Чехии, Литвы. В 2017 году объем экспорта Парка высоких технологий превысил 1 млрд долларов.

Беларусь по итогам прошлого года в мировых рейтингах имеет очень привлекательные позиции – мы заняли 38-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, лидируем по показателю простоты регистрации собственности, занимая 5-е место в мире. Кроме того, мы вошли в первую тридцатку стран мира с наилучшими условиями осуществления предпринимательской деятельности по таким показателям, как получение разрешения на строительство (22-е место), обеспечение исполнения контрактов (24-е место), международная торговля (30-е место), регистрация предприятий (30-е место).

На международной арене мы продолжаем проводить миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество, поиск взаимопонимания между конкурирующими субъектами и построения устойчивого мира для всех. В прошлом году Беларусь принимала заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ – в Минске собрались делегаты из всех стран ОБСЕ, включая Литву. Участникам заседания удалось согласовать компромиссный текст итоговой резолюции, который был поддержан на финальном голосовании. Большинство стран проголосовало в поддержку белорусской резолюции по противодействию распространения новых психоактивных веществ. С другой стороны, мы рады, что позиция Беларуси была также поддержана и по иным вопросам. В частности, однозначный ответ международным сообществом в ходе заседания был дан совершенно одиозным и неприемлемым проектам резолюций.

В этом году у нас состоялась одна из крупнейших и наиболее представительных региональных экспертных конференций – «Минский диалог». На ней были представлены ведущие эксперты со всего мира, что позволило максимально широко и профессионально обсудить наиболее острые вопросы региональной повестки дня. При том, что взгляды и подходы на нее у участников конференции были самыми разнообразными.

Буквально несколько дней назад мы запустили обратный отсчет до начала Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году. Президент Беларуси торжественно открыл реконструированный национальный стадион, на котором и состоятся церемонии открытия и закрытия игр. И Беларусь вновь примет на своей земле десятки тысяч иностранных гостей и любителей спорта со всего мира.

– Позиция Литвы в вопросе строительства Белорусской АЭС, которая на сегодняшний день оказала существенное влияние на наши двусторонние отношения, тем не менее, не смогла повлиять на развитие экономического сотрудничества между нашими странами?

– Сегодня единственное и самое существенное политическое разногласие между нашими странами – это вопрос строительства атомной станции. К сожалению, он серьезно политизирован в Литве, поэтому я бы не хотел на нем даже останавливаться. Эксперты же в полемику не вступают, поскольку на экспертном уровне и так все понятно: Республика Беларусь выполняет свои обязательства перед всемирным агентством МАГАТЭ, перед европейскими организациями по ядерной безопасности. Этот процесс идет прозрачно, и строительство АЭС ведется так, как это и должно быть. Оно ведется компанией, имеющей мировой авторитет в строительстве атомных станций. Как бы критично ни отзывались в Литве о «Росатоме», надо отметить, что Франция, имеющая собственную серьезную компанию по строительству атомных станций, именно с «Росатомом» заключила контракты на модернизацию атомных станций, которые находятся в их стране.

Поэтому фактор строительства БелАЭС больше влияет на политические отношения, а что касается экономики, у нее свои законы развития и отношения бизнеса регулируются добросовестностью, надежностью и взаимной заинтересованностью.

– Наглядным примером экономической заинтересованности стал XIV белорусско-литовский экономический форум, который прошел в начале июня в Витебске.

– То, что форумы проходят ежегодно и еще ни разу не было, чтобы форум прошел неудачно или не было большого интереса к нему, говорит именно о стабильной заинтересованности в экономическом взаимодействии. Четырнадцать лет подряд бизнесмены с большим желанием и обоюдным интересом собираются вместе, и мы обсуждаем различные темы нашего взаимодействия. Если в 2003 году, когда прошел первый форум, товарооборот между нашими странами составлял 700 млн долларов, то сегодня мы приходим к уровню в 1 млрд 300 млн. Мы можем сказать, что благодаря этим форумам в том числе, товарооборот между Беларусью и Литвой увеличился в два раза. То, что на Витебский форум, в таких, казалось бы, неблагоприятных политических условиях приехало более 100 человек – представителей и бизнеса, и государственного управления Литвы, показывает, что к нашей стране есть интерес.

Новинкой этого форума стало то, что мы пригласили в Беларусь литовские региональные структуры, которые имеют соглашения с рядом районов Витебской области. То есть мы создали возможность для того, чтобы делегации самоуправлений Беларуси и Литвы пообщались на двустороннем уровне и провели ряд встреч в регионах. Те оценки, которые я услышал во время работы форума от делегаций самоуправлений Литвы, однозначно говорят о заинтересованности в сотрудничестве с Беларусью в духе добрососедства. Поэтому достаточно странно видеть, когда по результатам социальных опросов некоторых литовских исследовательских центров самым враждебным государством по отношению к Литве называют наряду с Россией и Беларусь. Невольно задаешься вопросом о способах проведения таких опросов и участвующих в них респондентах. Не хотелось бы продолжать эту тему, но скажу одно – в Беларуси даже мысли не допускают о том, чтобы проводить среди населения опрос на тему «Какое государство является для Беларуси враждебным?».

Потому что одним из основных принципов нашей политической идеологии является выстраивание сбалансированных, конструктивных и добрососедских отношений на принципах взаимоуважения и равноправия. Никому и в голову не приходит оценивать, кто сегодня для нас является врагом. Что же касается опубликованного в СМИ Литвы результата опроса, повторюсь: реальная жизнь показывает обратное – результаты этих опросов не подтверждаются.

– Как безвизовый режим в Беларусь повлиял на поток туристов в вашу страну, в том числе и из Литвы?

– Да, введение пятидневного безвизового режима, а также безвизового въезда на некоторых территориях Брестской и Гродненской областей существенно повлияло на туристический поток. Например, число воспользовавшихся возможностью безвизового въезда через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» составило больше 80 тыс. в год. Введение безвизового режима въезда в Гродненскую область привело к тому, что сегодня ходит регулярный автобусный рейс Вильнюс – Гродно, и литовцы с удовольствием едут не только ознакомиться с историческими объектами Гродненщины, но и за покупками. По показателям прошлого года объем туристических услуг в Гродненской области увеличился в два раза. Кроме того, на 20% увеличился розничный товарооборот в наших приграничных районах, в том числе и в Гродненской области. Это тоже о многом говорит: не столько белорусы стали покупать больше товаров, сколько их стало больше продаваться туристам.

Более того, растет интерес к нашим санаториям, к сфере медицинских услуг и особенно к стоматологии. Достаточно много виз выдается по справкам наших медицинских учреждений о том, что гражданин Литвы имеет договор и осуществляет в стоматологической клинике протезирование, лечение зубов. Стоматологические услуги в Беларуси очень качественные и, что немаловажно, намного дешевле.

– Чем Литва привлекательна сегодня для белорусского бизнеса? Какие совместные проекты осуществляются в этом направлении?

– Надо сказать, что все белорусские крупнейшие предприятия представлены на литовском рынке или в форме представительства, или как совместное предприятие. Есть представительство концерна «Белнефтехим», которое охватывает поставку минеральных продуктов, нефтепродуктов, химической продукции. Более того, есть отдельные представительства «Белшины», концерна «Белтопгаз», который специализируется на поставках торфа через Клайпедский регион в третьи страны. Есть представительство «Балткалис» по поставкам технической соли, калийных удобрений. У нас есть также представительство крупной строительной компании МАПИД, в которой работают более 14 тыс. человек, и которая активно вышла на рынок строительных услуг в Литве, строит жилые дома и общественные здания. Успешным примером работы в Литве может служить наше сотрудничество с эстонской компанией по строительству второго корпуса гостиницы Radisson на проспекте Конституцийес в Вильнюсе. Оно построено в том числе с участием белорусских строителей. Кроме того, сейчас в Вильнюсе возводится жилой комплекс по улице Смоленско, в строительстве которого также участвует белорусский МАПИД.

Есть ряд предприятий, которые работает с белорусским капиталом и достойно представляют продукт, произведенный на литовском рынке. К примеру, предприятие «Glassbel» в Клайпеде. Это серьезный завод по производству архитектурного стекла. Многие известные в мире объекты строились с использованием архитектурного стекла этой компании. Предприятие «Polimaster» тоже работает с белорусскими инвестициями и производит оборудование для контроля и измерения радиации. Предприятие «Pulsar» производит тепловизоры, приборы ночного видения, охотничьи оптические прицелы.

В общей сложности в Литве работают около 250 предприятий с белорусскими инвестициями. Мы достаточно активно представлены, в том числе в сферах производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

– Пользуется ли спросом в Литве сельскохозяйственная техника белорусского производства?

– Традиционно пользуется спросом. Только за прошлый год около 700 тракторов было поставлено на литовский рынок. Литовский фермер до сих пор с неизменным постоянством выбирает белорусскую технику. В Литве у нас тоже есть представительство Минского тракторного завода. Думаю, что и в перспективе, на фоне ожидаемого сокращения финансирования Евросоюзом закупок техники, экономные и рачительные фермеры и хозяйственники будут обращать внимание на качественную, но недорогую белорусскую технику, ну и, конечно, на брендовые белорусские трактора.

– По-прежнему нерешенной проблемой остаются огромные очереди на контрольно-пропускных пунктах, в частности Каменный Лог – Мядининкай. Как решается этот вопрос?

– К сожалению, это так. Мы видим эту проблему и понимаем, что Каменный Лог с белорусской стороны и сопредельный, с литовской – Мядининкай нуждаются в реконструкции. Однако сегодня наиболее актуальна проблема не столько реконструкции пунктов, сколько организации работы на них. Приходится констатировать, что в настоящее время по разным причинам литовской стороной не выполняются нормы по пропуску грузовых автомобилей на двух основных пунктах – «Каменный Лог– Мядиникай» и «Котловка – Лаворишкес».

Белорусская сторона неоднократно поднимала вопрос очередей на границе во время различных встреч. Этим вопросом очень озабочены литовские автомобильные перевозчики, поскольку, естественно, от очередей на границе страдает бизнес. Я специально выезжал в Клайпеду, вел разговор и с руководством Клайпедского порта, и с руководством Клайпедского самоуправления.

Мы обратили внимание на то, что сегодня, когда вкладываются огромные инвестиции в «морские ворота Литвы» – Клайпедский порт, осуществляются широкомасштабные проекты по его углублению с целью увеличения грузопотока, необходимо параллельно решать вопрос «узких ворот» на границе. Когда по трое суток на границе стоят машины, это не способствует имиджу Литвы как транзитной страны. Сегодня, когда мы видим, что на польском направлении таких проблем нет, многие перевозчики отказываются от поездок через Литву и едут через Польшу.

– Почему так получилось?

– У меня есть протокол встречи таможенных служб Литвы и Беларуси, в котором отмечено, что пункт пропуска «Котловка – Лаворишкес» в сутки должен пропускать 250 грузовых средств, а «Каменный Лог – Мядининкай» – 500 грузовых средств. Статистика за последний месяц показывает, что на литовской стороне в среднем в указанных пунктах принимается от 65 до 75% транспортных средств от общего числа, которое предусмотрено системой и отмечено протоколом. В частности, могу сказать, что в пункте пропуска «Котловка – Лаворишкес» 30 мая этого года было принято всего лишь 103 грузовых транспортных средства, что составляет 41%. При этом очередь постоянно насчитывала 70–110 грузовых транспортных средств. 2 июня принято 128 машин (51%). Очередь состояла из 90–130 машин. «Каменный Лог – Мядининкай» при норме 500 машин 30 мая принял только 294 транспортных средства (59%), при том, что в очереди постоянно находилось от 240 до 320 грузовых машин. 11 июня оформлено было 364 грузовые машины, 12 июня в очереди находилось 490 грузовых транспортных средств. Эта очередь составляла более 8 километров!

Насколько мне известно, есть проблемы и в численности сотрудников, которые работают на литовской таможне. По нашей информации, существует неукомплектованность таможенной службы на 60–70% от штатной численности. Поэтому мы обратили внимание на то, что сегодня этот вопрос надо решать комплексно. Если транзит является стратегическим направлением для страны, имиджевым, то понятно, что надо создать такие условия, чтобы на этих пунктах не было дефицита кадров и технических проблем.

В этом году мы начинаем реконструкцию своего пункта пропуска Каменный Лог, его пропускная способность с белорусской стороны увеличится до 2 тыс. транспортных средств в сутки. Реконструкцию мы собираемся осуществить за полтора года, в том числе будет проводиться реконструкция автомобильной дороги в направлении Ошмян. Однако необходимы и синхронные действия литовской стороны.

– Что интересного происходит в развитии гуманитарной сферы?

— Сотрудничество в культурной сфере оставалось в числе приоритетных направлений в двустороннем диалоге на гуманитарном направлении.

Центральным событием культурной жизни 2017 года являлось празднование 500-летия белорусского книгопечатания, в рамках которого реализована серия знаковых мероприятий. Состоялся круглый стол «Франциск Скорина. 500-летие книгопечатания в Беларуси и Литве», организованный национальными библиотеками двух стран, в Национальном музее «Дворец великих князей литовских» прошла выставка «Дорогами Скорины с Белгазпромбанком», а в костеле Святых Иоаннов состоялся концерт органной музыки в исполнении солистки Софийского собора г. Полоцка К. Погорелой.

Инициированы памятные мероприятия, посвященные 135-летию со дня рождения классиков белорусской литературы Я. Купалы и Я. Коласа. К юбилейной дате Я. Коласа было приурочено открытие в Вильнюсе мемориальной доски белорусскому поэту.

Большой общественный резонанс в Литве вызвал выставочный проект «Сегодня и Завтра. Молодые художники из Беларуси» (в экспозицию вошли работы 39 белорусских художников, представляющих различные направления искусства) и выступление в Вильнюсе Государственного ансамбля танца Беларуси под руководством В. Дудкевича.

Продолжено взаимодействие между музейными учреждениями Беларуси и Литвы. В мае подписан договор о сотрудничестве между Национальным историческим музеем Республики Беларусь и Художественным музеем Литвы. Начаты переговоры об установлении партнерских отношений между музеем «Замковый комплекс «Мир» и Национальным музеем «Дворец великих князей литовских».

Как видите, гуманитарная и культурная сферы служат отличным примером взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Литвы.

Надежда ГРИХАЧЕВА