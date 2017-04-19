Американский производитель медоборудования Hollister в Каунасском регионе построит производственный комплекс, в который за четыре года планирует инвестировать около 50 млн евро и создать примерно 300 рабочих мест.
“Решение обосноваться в Литве для нас очень важное и позволяющее увеличить мощности, обеспечивающие дальнейший рост компании, особенно в Европе, где мы уже сейчас продаём большую часть своей продукции”, – утверждает в пресс-релизе агентства Investuok Lietuvoje президент и гендиректор Hollister Джордж Малиекель.
Обосновавшаяся в штате Иллинойс (США) компания имеет производственные и иные подразделения на трёх материках, офисы – более чем в 25 странах, поставляет продукцию более чем на 80 рынков.
Сколько жителей из Литвы уехало имела ввиду.
Согласна с Хи-хи по меньшей мере если судить сколько жителей из Литвы то нужно минимум миллион рабочих мест и с зарплатами европейского уровня больше тысячи евро чистыми а не 500 как у нас в основном.
Что то коллонизатор расщедрился последнее время. То оружие ,то фирмы открывает.
Работу получат целых 300 человек! Ура, безработными останутся всего-то 148300…