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Американская Hollister в завод в Каунасском районе вложит 50 млн евро, примет 300 работников

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 18, 16:00   |   Комментариев: 4

Американский производитель медоборудования Hollister в Каунасском регионе построит производственный комплекс, в который за четыре года планирует инвестировать около 50 млн евро и создать примерно 300 рабочих мест.

“Решение обосноваться в Литве для нас очень важное и позволяющее увеличить мощности, обеспечивающие дальнейший рост компании, особенно в Европе, где мы уже сейчас продаём большую часть своей продукции”, – утверждает в пресс-релизе агентства Investuok Lietuvoje президент и гендиректор Hollister Джордж Малиекель.

Обосновавшаяся в штате Иллинойс (США) компания имеет производственные и иные подразделения на трёх материках, офисы – более чем в 25 странах, поставляет продукцию более чем на 80 рынков.

BNS

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Комментарии читателей (4)
  1. (90.138.209.64) Елена пишет:
    2017 04 19 at 10:14

    Сколько жителей из Литвы уехало имела ввиду.

  2. (90.138.209.64) Елена пишет:
    2017 04 19 at 10:12

    Согласна с Хи-хи по меньшей мере если судить сколько жителей из Литвы то нужно минимум миллион рабочих мест и с зарплатами европейского уровня больше тысячи евро чистыми а не 500 как у нас в основном.

  3. (90.138.209.64) Елена пишет:
    2017 04 19 at 09:09

    Что то коллонизатор расщедрился последнее время. То оружие ,то фирмы открывает.

  4. (78.158.2.140) Хи-хи пишет:
    2017 04 18 at 22:03

    Работу получат целых 300 человек! Ура, безработными останутся всего-то 148300…






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