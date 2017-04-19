Американская Hollister в завод в Каунасском районе вложит 50 млн евро, примет 300 работников

Американский производитель медоборудования Hollister в Каунасском регионе построит производственный комплекс, в который за четыре года планирует инвестировать около 50 млн евро и создать примерно 300 рабочих мест.

“Решение обосноваться в Литве для нас очень важное и позволяющее увеличить мощности, обеспечивающие дальнейший рост компании, особенно в Европе, где мы уже сейчас продаём большую часть своей продукции”, – утверждает в пресс-релизе агентства Investuok Lietuvoje президент и гендиректор Hollister Джордж Малиекель.

Обосновавшаяся в штате Иллинойс (США) компания имеет производственные и иные подразделения на трёх материках, офисы – более чем в 25 странах, поставляет продукцию более чем на 80 рынков.

BNS

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