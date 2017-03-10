Экономика
1. В 7.45 интервью председателя правления Банка Литвы Витаса Василяускаса радио LRT после заседания правления Европейского центрального банка.
2. В 8.15 премьер Саулюс Сквярнялис встретится с представителем Европарламента Ребеккой Хармс.
3. В 9 час. представители правительства, Минсельхоза, Вильнюсского самоуправления, прокуратуры и компании Hanner проведут переговоры о ситуации замельных участков стадиона Zaligiris.
4. В 10 час. начинается весенняя сессия сейма.
5. В 11 час. министр транспорта Рокас Масюлис участвует в дискуссии с членами торговой палаты Северных стран в Литве.
6. В 13.30 министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и глава электропередающей компании Litgrid Дайвис Вирбицкас расскажет об изменениях на электропередающем узле Северо-Восточной Литвы (трансформаторная подстанция ИАЭС).
7. В 18 час. министр энергетики Ж. Вайчюнас встретится с лидером германской Партии зеленых, сопредседателем группы Зеленых/ЕЛА в Европарламенте Р. Хармс.
Рынки
1. В 9.30 заседание Комиссии по ценам.
Статистика
1. В 11 час. Департамент статистики обнародует январские показатели внешней торговли, индекс трудовых затрат в четвертом квартале 2016 года.
Компании
1. Переработчик молока Vilkyskiu pienine опубликует показатель продаж за февраль.
2. Собрание акционеров Audimas.
Метки: Анонс, Литва, экономика