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Анонс основных экономических событий в Литве на 10 марта

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 10, 9:00   |   Комментариев: 0

Экономика

1. В 7.45 интервью председателя правления Банка Литвы Витаса Василяускаса радио LRT после заседания правления Европейского центрального банка.

2. В 8.15 премьер Саулюс Сквярнялис встретится с представителем Европарламента Ребеккой Хармс.

3. В 9 час. представители правительства, Минсельхоза, Вильнюсского самоуправления, прокуратуры и компании Hanner проведут переговоры о ситуации замельных участков стадиона Zaligiris.

4. В 10 час. начинается весенняя сессия сейма.

5. В 11 час. министр транспорта Рокас Масюлис участвует в дискуссии с членами торговой палаты Северных стран в Литве.

6. В 13.30 министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и глава электропередающей компании Litgrid Дайвис Вирбицкас расскажет об изменениях на электропередающем узле Северо-Восточной Литвы (трансформаторная подстанция ИАЭС).

7. В 18 час. министр энергетики Ж. Вайчюнас встретится с лидером германской Партии зеленых, сопредседателем группы Зеленых/ЕЛА в Европарламенте Р. Хармс.

Рынки

1. В 9.30 заседание Комиссии по ценам.

Статистика

1. В 11 час. Департамент статистики обнародует январские показатели внешней торговли, индекс трудовых затрат в четвертом квартале 2016 года.

Компании

1. Переработчик молока Vilkyskiu pienine опубликует показатель продаж за февраль.

2. Собрание акционеров Audimas.

BNS

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