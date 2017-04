Анонс основных экономических событий в Литве на 26 апреля

1. 8.30 – в Вильнюсе начнётся 6-ой форум традиционной и возобновляемой энергетики.

2. 9 час. – Ассоциация сельского туризма Литвы проведёт пресс-конференцию, посвящённую ознакомительному туру – выездному семинару “Хорошие примеры Программы аграрного развития Литвы”.

3. 9.30 – в Вильнюсе откроется 2-дневная конференция рынка СПГ “Go LNG – Building LNG Competence and Business Partnership for the Baltic Sea Region”, в рамках которой планируется подписание соглашения о создании кластера стран региона Балтийского моря и Центра компетенций СПГ.

4. 10 час. – конгресс Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava, на котором будет избран новый её президент.

5. 10.30 – открытие в павильонах ЛИТЭКСПО в Вильнюсе крупнейшей в странах Балтии строительной выставки “Resta 2017”.

6. 11 час. – пресс-конференция Конфедерации профсоюзов Литвы на тему повышения зарплат и обеспечения безопасности на рабочих местах (в конференц-зале BNS в бизнес-центре ТЦ “Panorama” в Вильнюсе).

7. 13 час. – заседание и совещание правительства.

СЕЙМ

1. 10 час. – Бюджетно-финансовый комитет обсудит вопросы реформы системы кредитных уний.

2. 10.10 – встреча членов Аудиторского комитета с членом Европейской аудиторской палаты Римантасом Шаджюсом.

3. 10.50 – В Комитете по делам села состоится презентация исследования “Значение молочного сектора в Литве”.

4. 15 час. – встреча членов Комитета по делам Европы с членом Европейской аудиторской палаты Римантасом Шаджюсом.

8. Аудиторский и Экономический комитеты обсудят вето президента Дали Грибаускайте на проект закона о публичных покупках в части внутренних сделок.

СТАТИСТИКА

1. 11 час. – Департамент статистики обнародует результаты исследования мнений потребителей за апрель.

BNS

Метки: Анонс, Литва, экономика