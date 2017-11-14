СЕЙМ
В 10.30 встреча делегации Национальной ассамблеи Кореи с вице-спикером сейма Гядиминасом Киркиласом.
В 10.30 пресс-конференция фракции Литовского либерального движения. Участвуют глава фракции Эугениюс Гентвилас и др.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В 7.30 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. премьер примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых; в 10 час. примет участие в заседании сейма.
МИНОБОРОНЫ
Министр обороны Раймундас Кароблис отбывает в Ванкувер (Канада), где примет участие в конференции министров обороны ООН.
МИД
Министр ИД Линас Линкявичюс посетит Сингапур, где примет участие в ярмарке Fintech, двусторонних встречах.
Метки: Литва