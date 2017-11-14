Анонс основных политических событий в Литве на 14 ноября

СЕЙМ

В 10.30 встреча делегации Национальной ассамблеи Кореи с вице-спикером сейма Гядиминасом Киркиласом.

В 10.30 пресс-конференция фракции Литовского либерального движения. Участвуют глава фракции Эугениюс Гентвилас и др.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 7.30 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. премьер примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых; в 10 час. примет участие в заседании сейма.

МИНОБОРОНЫ

Министр обороны Раймундас Кароблис отбывает в Ванкувер (Канада), где примет участие в конференции министров обороны ООН.

МИД

Министр ИД Линас Линкявичюс посетит Сингапур, где примет участие в ярмарке Fintech, двусторонних встречах.

BNS

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