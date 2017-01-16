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Анонс основных политических событий в Литве на 16 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 16, 10:00   |   Комментариев: 0

ПРЕЗИДЕНТ

В 8 час. президент Даля Грибаускайте встретится в Президентском дворце с председателем Суда справедливости Европейского Союза Куном Ленарстом; в 10 час. примет верительные грамоты посла Марокко; в 15 час. примет верительные грамоты посла Кореи.

СЕЙМ

В 13 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис примет посла Румынии; в 14 час. примет председателя Комитета по иностранным делам Юозаса Бярнатониса; в 16 час. примет посла Южной Кореи.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 10 час. премьер-министр Саулюс Скяврнялис примет участие в заседании Госсовета по обороне; в 12 час. встретится с руководителем Службы спецрасследований Саулюсом Урбанавичюсом; в 13 час. примет посла Греции; в 14 час. встретится с председателем Суда справедливости Европейского Союза К. Ленарстом.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс примет участие в заседании Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе.

BNS

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