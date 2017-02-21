Анонс основных политических событий в Литве на 21 февраля

Президент Литвы Даля Грибаускайте в 10 час. встретится с сенатором США Ричардом Дурбиным.

СЕЙМ

В 14.45 час. планируется встреча главы парламентского Комитета по европейским делам Гядиминаса Киркисла, главы КИД Юозаса Бярнатониса с министром Великобритании Дейвидом Дейвисом, ответственным за переговоры о выходе из ЕС.

В 15.30 час. начнется дискуссия о геополитической ситуации в Республике Беларусь.

Члены Комитета оп национальной безопасности и обороне посетят военных Батальона передового базирования НАТО в Рукле.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.15 час. планируется интервью премьер-министра Саулюса Сквярнялис радиостанции LRT. В 10 час. он встретится с членами Литовской банковской ассоциации. В 14 час. примет министра Великобритании Дейвида Дейвиса, ответственно за переговоры о выходе из ЕС.

В 15.30 час. министр обороны Литвы Раймундас Кароблис

В 10 час. в посольстве Польши состоится награждение литовского майора Мангирдаса Вазниса медалью “Афганская звезда”.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс будет находиться с официальным визитом в США.

Министр финансов Вилюс Шапока в Брюсселе (Бельгия) примет участие в заседании Совета по экономическим и финансовым делам Евросоюза, посвященно борьбе с уклонением от уплаты налогов. Министр также встретится с членами ЕК – ответственной за региональную политику Кориной Крету и ответственным за бюджет и человеческие ресурсы Гюнтером Оттингером.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика