Ауримас Диджбалис дисквалифицирован

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение дисквалифицировать литовского штангиста Ауримаса Диджбалиса на восемь лет. По сути, для 27-летнего атлета это означает конец спортивной карьеры.

Напомним, сданная во время декабрьского чемпионата мира — 2017 г. в Анахайме (США) Диджбалисом допинг-проба показала наличие в организме литовского штангиста селективного модулятора андрогенных рецепторов (SARM S-22). Подобные препараты сравнимы по действию с анаболическими стероидами. Диджбалис и его наставник Брониславас Вишняускас отрицали осознанное применение запрещенных препаратов.

Следует отметить, что в прошлом году в ходе обыска в спортивной секции по тяжелой атлетике и дома у Брониславаса Вишняускаса было обнаружено большое количество препаратов допинга. Главе Федерации тяжелой атлетики Литвы были предъявлены подозрения в незаконном хранении препаратов допинга с целью их дальнейшего распространения. За последние несколько лет пятеро спортсменов, которые тренировались у Вишняускаса, подверглись различного рода санкциям за употребление запрещенных препаратов.

Все попытки команды Диджбалиса оправдаться ни к чему не привели, и IWF назначила литовскому спортсмену восьмилетнюю дисквалификацию, которая началась с 11 января 2018 года и закончится в январе 2026-го.

Столь суровое наказание объясняется тем, что Ауримас Диджбалис оказался замешан в допинговом скандале повторно. В 2012 году после чемпионата Европы в Анталье, где он завоевал серебро, в пробе Ауримаса обнаружили дегидрохлорметилтестостерон. В итоге Диджбалис был лишен медали ЧЕ-2012, получил двухгодичную дисквалификацию и пропустил Олимпийские игры в Лондоне. В Анахайме на ЧМ-2017, кстати, Ауримас стал вице-чемпионом мира. По понятным причинам он будет лишен теперь и этого звания.

Самого крупного успеха в своей карьере Диджбалис добился на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, став бронзовым призером и первым литовским тяжелоатлетом, выигравшим олимпийскую медаль. За свою карьеру Ауримас успел также завоевать титул чемпиона Европы в 2015-м (Тбилиси) и выиграть две бронзы на аналогичных турнирах в 2011- м и 2017 годах. Кроме того, в активе уроженца Клайпеды — бронза ЧМ-2014.

К моменту завершения дисквалификации Диджбалису будет уже 35 лет, поэтому можно практически со 100-процентной уверенностью сказать, что карьера спортсмена на этом закончена. Более того, он не сможет заниматься и тренерской работой. В соответствии с антидопинговыми правилами проштрафившийся атлет должен быть полностью отстранен и от деятельности, связанной с воспитанием других спортсменов.

Подготовлено по сообщениям СМИ