Avia Solutions Group намечается снять с листинга на Варшавской бирже

На Варшавской фондовой бирже не должно остаться косвенно возглавляемой предпринимателем Гядиминасом Жемялисом компании — группы предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group.

Чуть раньше с Варшавской биржи ушла другое косвенно возглавляемое Г. Жемялисом предприятие по аренде самолетов AviaAM Leasing.

Avia Solutions Group сообщила через Варшавскую биржу, что группа связанных акционеров превысила предел голосов 75% и решила снять акции предприятия с биржи и отказаться от их публичного предложения.

Действующие совместно акционеры, которым принадлежит 83,05% акций Avia Solutions Group, внесу официальное предложение купить оставшиеся акции, а после того, как у них в руках окажется более 95% акций, может быть объявлено и об обязательной покупке оставшихся акций (так наз. squeeze out).

BNS