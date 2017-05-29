Банк Литвы призывает к реформе пенсионной системы

Поскольку число пенсионеров в стране интенсивно растет, а число работающих сокращается, Банк Литвы призывает срочно реформировать пенсионную систему и связать будущие пенсии со взносами работающего человека.

По словам председателя правления Банка Литвы Витаса Василяускаса, нынешняя пенсионная система нестабильна, поскольку через 20 лет число работающих сократится с 1,7 млн до 1,2 млн, поэтому десятерым жителями придется содержать не трех пенсионеров, как сейчас, а шестерых. Это означает, что пенсии сократятся. Поэтому, по словам главы Банка Литвы, пенсионную систему нужно реформировать по существу.

«Наша позиция ясна — текущая модель пенсионной системы недостаточно жизнеспособна. Эмиграция, низкий уровень рождаемости, старение населения — совокупность фактов предсказывает, что, не проведя в ближайшее время значительной реструктуризации, государство не сможет обеспечить достаточный доход населения в старости без увеличения государственного долга», — заявил Василяускас.

Банк Литвы предлагает узаконить личные счета, которые будут связаны с уплаченными в течение жизни взносами государству и пенсионными выплатами, независимо от трудового стажа. Государство должно взять на себя обязательство выплатить жителю средства, накопленные на этом счету.

«На личном счету могли бы находиться как дополнительная, так и базовая части пенсии, иначе говоря, они бы пришли на смену стажу и дополнительной пенсионной надбавке. Это мог бы быть виртуальный счет, на котором было бы видно, сколько взносов заплатил человек, на какие выплаты он может надеяться в старости», – отметил Василяускас.

По его словам, с ухудшением демографических тенденций нужно, чтобы люди работали как можно дольше, если они этого хотят.

По словам Василяускаса, для жизненно необходимых изменений необходим политический договор широкого спектра. Примеры таких соглашений есть в Швеции и Норвегии.

«Для решения стойких хронических проблем необходимо долгосрочное политическое соглашение, которое необходимо подготовить как можно скорее. Соглашение должно подтвердить механизмы, исключающие зависимость системы пенсионного обеспечения и пенсионного дохода населения в зависимости от политического цикла», — отметил Василяускас.

Инф. «ЛК»

Метки: N21 (1161) 25 мая, Банк Литвы, пенсии, реформы