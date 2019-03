BBC снимает в Вильнюсе сериал о Гитлере и нацистах

🔊 Воспроизвести

Английская вещательная корпорация BBC снимает в Вильнюсе сериал «Восхождение нацистов» (The Rise of the Nazis), рассказывающий о нацистской власти в Германии в период между двумя войнами.

Как информировало в пятницу самоуправление Вильнюса, телесериал восстановительной документалистики из трех частей будет рассказывать о периоде 1930-1933 годов в Германии и переходе власти в руки нацистов.

В центре сюжета фильма — высшие руководители Германии того времени Курт фон Шляйхер и Франц фон Папен, которые недооценили политического новичка Адольфа Гитлера в надежде использовать его, однако сами стали жертвами режима.

Став фюрером, одного из них А. Гитлер убил, другого превратил в свою марионетку.

В этом фильме историки объяснят, как главные деятели нацистского режима формировали будущее Германии, будут раскрыты психологические перспективы самых известных личностей того времени, представлен анализ их ожиданий, амбиций и недостатков.

Кинобюро подчеркивает, что во время съемок будет использоваться съемочный реквизит с атрибутиков нацистской Германии и коммунистов. Атрибутика используется только для съемок.

BNS

Photo by quapan on Foter.com / CC BY