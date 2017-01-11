Белоруссия не видит проблем с безопасностью своей АЭС и продажей электроэнергии – посол

Республика Беларусь не сомневается в безопасности строящейся в 50 км. от Вильнюса атомной станции и не видит проблем с продажей электроэнергии с нее, заявил во вторник посол этой страны в Литве Александр Король.

Принявший его спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис, в свою очередь, призвал Минск впустить международных наблюдателей и выразил озабоченность в связи с повторяющимися инцидентами на стройплощадке АЭС.

После встречи посол А. Король заявил, что на следующей неделе в Белоруссию прибудет миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) для оценки надежности выбора площадки.

“Миссия МАГАТЭ будет в ближайшее время. Мы ее ждали в конце года, но миссия приезжает 16-20 января” – сказал журналистам в сейме А. Король.

Дипломат отметил, что электроэнергия, произведенная на Белорусской АЭС, будет без проблем использоваться в стране.

“Станция строится с учетом снижения потребления газа, в том числе в плане диверсификации, поэтому мы не видим в этом плане проблем. Поэтому все мероприятия, которые сейчас осуществляются в Беларуси, направлены на повышение потребления электроэнергии в целях удешевления функционирования народного хозяйственного комплекса”, – сказал посол.

“Дело Литвы – покупать электроэнергию, или нет. Но в любом деле нужно должен быть разум – если эта электроэнергия будет дешевле, то, наверное, любое правительство заинтересовано создать наиболее привлекательные и удобные условия для своего народа и экономики страны в целом”, – сказал А. Король.

Он заверил, что уже выполнено обязательство провести стресс-тесты на работу станции в неблагоприятных условиях, однако он не уточнил, кто их проводил.

А. Король выразил убеждение в том, что АЭС, строящаяся корпорацией “Росатом” в 50 км. от Вильнюса, является безопасной.

“Я думаю, что никто здесь не сомневается в том, что белорусы сами себе не враги, чтобы строить небезопасную станцию, и закончили, извините, два или три класса в школе”, – заявил он.

Дипломат добавил, что “Россия – это страна лидер в атомном строении, поэтому не доверять российской стороне нельзя”. Он также добавил, что в Белоруссии созданы все механизмы надзора за строительством.

На Белорусской АЭС в Островце планируется установить два реактора. Первый планируется запустить в 2019 году, второй – в 2020-ом.

Спикер сейма Литвы В. Пранцкетис на встрече выразил “большую озабоченность по поводу атомной безопасности, инцидентах, постоянно повторяющихся на площадке Белорусской АЭС”.

“Только в 2016 году произошли шесть крупных инцидентов, о которых Литва узнала не из официальных источников Белоруссии, а из СМИ. Мы считаем, что страна, развивающая проект атомной энергетики, должна поступать прозрачно и открыто”, – отметил в пресс-релизе глава парламента.

В. Пранцкетис сказал, что поднимал вопрос о международном надзоре и контроле над проектом. По словам спикера, Белоруссия должна впустить международную комиссию по надзору за строительством станции, чтобы предотвратить инциденты в будущем. В. Пракнцкетис также сказал, что “без дальнейшего промедления необходимо провести тщательную оценку риска проекта АЭС в Островце и стресс-тесты”.

BNS

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