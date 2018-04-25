Бесплатно только птицы улетают?

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Германия тратит на одну лишь рекламу акции по добровольному возвращению беженцев на родину полмиллиона евро.

С февраля 2017 года МВД ФРГ проводит акцию под названием «Твоя страна, твоё будущее, сейчас», которая предусматривает финансовые выплаты для тех соискателей убежища в Германии, кто готов возвратиться на родину. Эта программа помощи добровольным репатриантам из Федеративной Республики предлагает 1200 евро каждому взрослому иммигранту, изъявившему желание вернуться на родину, и по 600 евро на каждого ребёнка в возрасте до 12 лет.

Таким образом, общая сумма подъёмных для двух взрослых и одного ребёнка составляет как минимум три тысячи евро. К этой сумме можно ещё получить 800 евро, которые полагаются тем, кто не намерен подавать апелляцию на отказ.

В конце прошлого года данная госпрограмма была расширена трёхмесячной акцией «Стартовая помощь плюс», которая должна была ещё больше мотивировать иммигрантов покидать Германию. Помимо стартовой финансовой помощи добровольные «возвращенцы» могли получить и деньги на оплату жилья на родине в течение двенадцати месяцев.

Речь шла, например, о финансовой поддержке немецкого государства на ремонт жилья, на возможное строительство дома, на приобретение кухонного гарнитура или даже на обустройство ванной комнаты. Для семей беженцев-отказников из трёх человек было выделено дополнительно до трёх тысяч евро на семью, а для одиночки – до тысячи.

Похоже, что эта программа стала довольно эффективной. Так, за первую половину 2018 года из Федеративной Республики без всякого принуждения выехали около одиннадцати тысяч человек. Эта цифра практически равняется числу депортированных за этот период лиц – 12 300.

Между тем, стоимость депортации одного-единственного нелегала составляет около полутора тысяч евро. К ним надо ещё добавить расходы на содержание беженца в период, предшествующий его высылке. Так что одна лишь финансовая выгода для немецкого государства налицо. Не говоря уже об улучшении имиджа ФРГ. Ведь людей не насильственно выдворяют из страны, а они уезжают сами.

Видимо, именно поэтому эта ограниченная по времени акция получила на днях своё продолжение. 13 ноября в Берлине стартовала новая рекламная кампания, рассчитанная на десять дней. На станциях городского общественного транспорта появились плакаты на семи языках, в том числе на русском, которые призывают беженцев возвращаться на родину. Стоимость этой рекламной акции ни много ни мало 500 тысяч евро!

Согласно условиям новой программы МВД, «до 31 декабря можно получить дополнительное пособие на максимум 12-месячную оплату жилья в родной стране!». Как отметила пресс-секретарь министерства Элеоноре Петерман , «специальное предложение» компенсирует беженцам расходы на аренду жилого помещения, что должно облегчить им обустройство на новом месте. На специальном сайте программы (ReturningfromGermany.de) на нескольких языках подробно расписаны все суммы компенсаций, а также адреса тех организаций, которые помогают беженцам выезжать на родину.

Между тем, многие правозащитные организации резко критикуют МВД за подобные «рождественские предложения» для беженцев, говоря о «дополнительном давлении» на соискателей убежища в Федеративной Республике. Русскоязычные беженцы называют подобные денежные компенсации не иначе как «подачками» или по-простому – «вали-отсюда-бонусами».

rg-rb.de