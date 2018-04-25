Беженцы с Ближнего Востока после перерыва могут приехать в Литву осенью

После почти полугодового перерыва просители убежища с Ближнего Востока могут приехать в Литву осенью, сообщила глава Департамента миграции (ДМ).

Это свидетельствует о готовности Литвы продолжать программу Евросоюза (ЕС) по перемещению беженцев.

По словам Эвелины Гудзинскайте, специалисты по миграции летом поедут в Турцию, чтобы уточнить, годятся ли беженцы быть перемещенными в Литву.

«Департамент миграции уже организует поездку наших сотрудников в Турцию для проверки просителей убежища. Если все хорошо, то просители убежища могут приехать в Литву осенью», — сказала BNS директор ДМ.

Литва в 2015 году обязалась принять более тысячи просителей убежища, чтобы облегчить бремя миграционного кризиса, которое испытывают Италия и Греция. Часть беженцев перемещается и из Турции.

С того времени в Литву было перемещено 468 беженцев, но большая их часть выехала в более состоятельные страны Западной Европы. Последний раз мигранты были перемещены в Литву в декабре прошлого года.

Президент Даля Грибаускайте на прошлой неделе заявила, что Литва продолжит программу перемещения беженцев, так как на сегодняшний день выполнила лишь половину своей квоты.

BNS