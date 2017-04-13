Безработица не должна быть выгодной

Уровень безработицы в Литве в начале апреля был 8,3% – за месяц он снизился на 0,5 проц. пункта, а за год – на 0,6 проц. пункта. Премьер Саулюс Сквярнялис считает, что нынешняя система поддержки безработных не способствует их трудоустройству.

Как сообщает Литовская биржа труда, с потеплением оживились сельское хозяйство и строительство – здесь возросла потребность в рабочих руках.

По данным Биржи труда, в конце марта было 148,6 тыс. безработных – на 5,2% меньше, чем в конце февраля, и на 7,6% меньше, чем в конце марта прошлого года.

Работодатели в марте зарегистрировали почти 30 тыс. свободных рабочих мест – на 25,6% больше, чем в феврале, но на 0,7% меньше, чем в марте 2016 года.

В минувшем месяце на территориальные биржи обратились 20,7 тыс. человек – соответственно, на 0,8% и на 5,1% больше.

Премьер Саулюс Сквернялис считает, что ситуацию, когда людям становится невыгодно устраиваться на работу и терять пособия по безработице, надо менять.

В эфире радио LRT Сквярнялис обсудил планы правительства по сокращению уровня безработицы в стране. Премьер отметил, что в стране много людей считается безработными, хотя на рынке существует масса свободных вакансий. Он считает, что нынешняя система поддержки безработных не способствует их трудоустройству.

“Финансовые потери, которые появляются, когда человек лишается социальной поддержки, получив предложение работы, зарплата, работа за которую его не устраивает, заставляют его думать, что работать «не выгодно». Эту ситуацию необходимо изменить. У правительства есть конкретные меры для этого”, — сказал Сквярнялис.

Премьер заявил, что для изменения нынешней ситуации на рынке труда необходимы технологическое обновление бизнес-сектора, инвестиции, надо повысить производительность труда и пересмотреть систему социальной помощи.

Трехсторонний совет представителей правительства, работодателей и профсоюзов решил, что пособие по безработице будет выплачиваться в том случае, если в течение 2,5 лет человек был официально трудоустроен по меньшей мере один год. Страхование по безработице выплачивается в течение 9 месяцев.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, Безработица, биржа труда