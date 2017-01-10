Ближайшие дни в Литве будут ветреными, возможна метель

Ближайшие дни в Литве будут ветреными, в среду осадков не ожидается, а в четверг возможна метель, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В среду местами ожидается метель, порывы южного ветра в западной части Литвы будут достигать 15–18 метров в секунду, на побережье – 20–22 метров в секунду. Температура ночью будет минус 9-14 градусов, на побережье – минус 5-8 градусов, днем ожидается минус 4-9 градусов.

В четверг почти повсеместно прогнозируются осадки, ночью – небольшой снег. Ожидается метель. Порывы южного, юго-западного ветра ночью практически на всей территории страны будут достигать 15–20 метров в секунду, на побережье – до 23 метров в секунду, днем местами они будут достигать 15–18 метров в секунду, к вечеру ветер должен утихнуть. Днем на западной оконечности страны возможен дождь при холоде. Температура ночью будет минус 6-11 градусов, на побережье – около минус 4 градусов, днем будет от минус 4 градусов до плюс 1 градуса, на побережье – плюс 2-4 градуса.

В пятницу и в выходные установится небольшая минусовая температура, ожидается небольшой снег. Похожая погода ожидается и в начале следующей недели.

BNS

Метки: Литва, Погода