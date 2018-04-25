Близкая-далекая русско-японская война

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Международный круглый стол, посвященный 115-летию со дня начала русско-японской войны, прошел в Институте истории Национальной академии наук Беларуси. Его инициатором выступила литовская общественная организация «Институт военного наследия». Мероприятие проводилось в рамках реализации Соглашения о научном сотрудничестве, подписанного в июне 2018 года.

Русско-японская война 1904-1905 гг., несмотря на кажущуюся историческую и географическую отдаленность, напрямую связана с Литвой и Беларусью, ведь выходцы с этих территорий воевали в составе Российской императорской армии, проявляли героизм, отдавали свои жизни, защищая общее Отечество.

Для непосредственных участников – Российской империи и Японии – эта война стала весьма значимым, символическим событием. Страна Восходящего Солнца своей победой над огромной империей завоевала право на вступление в Клуб великих держав того времени. Российская империя потерпела крах системы царского самодержавия, что явилось причиной полного поражения сухопутной и военно-морской группировки российских войск на Дальневосточном театре военных действий.

Русско-японская война явилась прологом для основных вооруженных конфликтов XX века, в том числе для массовых и кровопролитных Первой и Второй мировых войн. Это свидетельствует о том, что выводы из нее основными геополитическими игроками сделаны не были.

Участники круглого стола — а среди них были белорусские, литовские и российские ученые, эксперты, представители общественных организаций, занимающиеся военно-исторической деятельностью — особый акцент в своих выступлениях делали на героях боевых действий, их судьбах и подвигах, а также на экономических, социально-политических и психологических аспектах и последствиях этой войны для современных Литвы и Беларуси.

Директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович рассказал о белорусах, сражавшихся на суше и на море: за время войны в белорусских губерниях было мобилизовано около ста тысяч человек. Среди них генерал Киприан Кондратович, проявивший себя в сражении под Ляояном; генерал Евгений Радкевич, получивший в награду за свои подвиги два ордена и золотое оружие; комендор крепости Порт-Артур борисовчанин Григорий Ходасевич. Самым грандиозным на территории Беларуси монументом в честь героев русско-японской войны является Покровский собор в Гродно, возведенный в память о погибших в Маньчжурии офицерах и нижних чинах 26-й артиллерийской бригады.

Литовцам и выходцам с литовских территорий свое выступление посвятил председатель «Института военного наследия» Юриюс Тракшялис.

Так, дворянин из Ковенской губернии Сильвестрас Жукаускас, участник русско-японской и Первой мировой войн, в 1918 году стал министром обороны Литвы, затем начальником литовского Генерального штаба, а позже был назначен Главнокомандующим армии Литвы.

Юргис Кубилюс, родившийся в деревне Армонишкяй под Мариямполем, участвовал в боях на территории Маньчжурии, в ходе Первой мировой войны — в Варшаве и Восточной Пруссии, в 1915 году воевал на территории Виленской губернии, позже в Галиции и Румынии. После возвращения в Литву был приглашен в Комиссию по национальной обороне и назначен в Вооруженные силы Литвы.

Среди героев литовских земель также стоит выделить Вацлава Каладиса-Мацкунаса (Мацкевича). Он находился в составе гарнизона крепости Порт-Артур, был ранен. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и золотым оружием с надписью «За храбрость».

Иоганес Катхе Макс-Вильгельм из Ковенской губернии также был отмечен высокими наградами за отвагу, проявленную в ходе русско-японской, а затем и Первой мировой войн. В 1920 году он стал начальником Генштаба литовской армии.

Об уникальном человеке Михаиле Боровском, который своей судьбой связал четыре страны, – рассказал научный сотрудник Вилейского краеведческого музея Андрей Каркотко. Михаил Боровский родился на территории Западной Беларуси, был генерал-майором Русского императорского флота и контр-адмиралом польского флота, а похоронен на Антакальнском кладбище в Вильнюсе. Его авторские фотоснимки, посвященные событиям русско-японской войны, стали хрестоматийными.

Раритетными филателистическими экспонатами – письмами, отправленными с Китайско-Восточной железной дороги – поделились коллекционеры-исследователи из Москвы Валентин и его сын Кирилл Левандовские.

Почетными гостями мероприятия стали также: генеральный директор Благотворительного Фонда «Достойная Память» Анжела Скрипкараш (г. Москва), председатель Международной ассоциации «Кадетское братство» Петр Чаус, поверенный «Народного союза Германии по уходу за военными могилами» в Беларуси Владимир Гиль, директор Института холистической медицины Олег Буланов (г. Вильнюс), председатель военно-исторической секции Совета ветеранов Вильнюсского высшего командного училища радиоэлектроники ПВО (ВВКУРЭ) Вячеслав Костров.

«Институт военного наследия» представил фотовыставку на основе материалов Художественного альбома с текстом «Русско-японская война на суше и на море». В этом антикварном издании наиболее точно отражаются события того времени, ведь оно выходило выпусками с 1904 по 1906 годы по мере развития хода военных действий. Его начинали издавать с уверенностью в победе России, а закончили в условиях поражения.

Круглый стол в Минске стал очередным мероприятием в рамках международного проекта «История во имя мира», который реализуется с марта 2016 года. Участниками проекта выступают государственные и общественные организации Беларуси, Литвы, Латвии и России. Цель проекта — сохранение памяти воинов, погибших в ходе войн и вооруженных конфликтов ХІХ – ХХ веков.

Мария НОВОСЕЛЬСКА, руководитель международных гуманитарных проектов организации «Институт военного наследия»