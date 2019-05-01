Боевиков-репатриантов «примет» европейский трибунал

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Министр внутренних дел Австрии инициировал создание европейского трибунала для воевавших на стороне «Исламского халифата» граждан стран Евросоюза, возвращающихся на родину.

В прошлую среду на пресс-конференции, состоявшейся по окончании заседания Совета министров Австрии, глава МВД Герберт Кикль (Herbert Kickl) объявил о намерении правительства инициировать создание общеевропейского трибунала, задачей которого станет проведение судебных процессов против боевиков «Исламского халифата», возвращающихся в страны ЕС, чьими гражданами они являются. Как сказал министр, «местом расположения такого трибунала должна стать одна из соседних с Сирией стран. Соответствующее письмо в Еврокомиссию уже направлено».

По словам Кикля, «работа такого трибунала эффективнее, чем проведение отдельных процессов в Австрии и других странах Евросоюза. Поэтому целесообразно решать эту проблему в рамках всего ЕС. Кроме того, логистически это проще и дешевле, поскольку в ином случае было бы крайне трудно провести надлежащую процедуру доказывания. Просто подумайте о допросах свидетелей», – сказал глава МВД, добавив, что «координирует свои действия с министром иностранных дел Карин Кнайсль (Karin Kneissl), которая также выступает против создания таких трибуналов на местах».

Ещё в начале марта в интервью австрийской газете Tagesstimme Кикль заявлял, что применять к боевикам «Исламского халифата» термин «репатрианты» неверно: «Какие это репатрианты? Это убийцы, головорезы и насильники. Я не потрачу ни цента и не пошевелю пальцем для возвращения этих людей в Австрию. Да они и не люди – это тикающие бомбы замедленного действия». Тогда же Кикль инициировал законодательную поправку, согласно которой австрийские граждане, вступившие в террористические организации и угрожающие общественному порядку и безопасности, лишаются права на консульскую помощь со стороны Австрии.

О «бомбе замедленного действия» предупреждает и командование поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (SDF, альянса вооружённой оппозиции, в который входят курды, арабские, ассирийские и туркменские отряды). 26 марта текущего года оно обратилось к правительствам всех стран мира с призывом создать международный трибунал для рассмотрения уголовных дел о преступлениях иностранных боевиков «Исламского халифата». В своём заявлении руководство SDF предупредило, что, «несмотря на крах самопровозглашённого „Халифата“, тысячи взятых в плен иностранных джихадистов являются бомбой замедленного действия, которую миру необходимо срочно обезвредить».

По данным SDF, с января 2019 года захвачено более 5000 сирийских и иностранных боевиков. Курдская администрация, контролирующая северо-восточную Сирию, предупреждала, что у неё «нет возможности содержать столько людей, но страны, выходцами из которых они являются, категорически отказываются принимать их обратно из-за потенциального риска для своей безопасности».

На страны ЕС – своих союзников по НАТО – давит и Вашингтон. Как заявил 27 марта на слушаниях в Сенате глава Командования сил специальных операций США генерал Раймонд Томас (Raymond Thomas), «ситуация вызывает беспокойство, особенно потому, что боевиков удерживает государство, которое, де-юре, не является государством, а известно как „Сирийские демократические силы“».

На создании трибунала настаивает и экс-прокурор Международных трибуналов ООН по бывшей Югославии и Руанде Карла Дель Понте (Carla Del Ponte): «Необходимо создать международный суд в соседней с Сирией стране. Такой трибунал сможет наказывать за серьёзные преступления и привлекать виновных к ответственности. Кроме того, другим странам не придётся опасаться проникновения к ним иностранных боевиков», – заявила она в интервью австрийской газете Presse.

Еврокомиссия дистанцируется от решения проблемы с боевиками-репатриантами. По мнению главы европейской дипломатии Федерики Могерини (Federica Mogherini), «это вопрос каждого национального правительства в отдельности». Теперь, после официального обращения в ЕК Герберта Кикля, Брюсселю уже вряд ли удастся сохранять «фигуру умолчания». Тем более что и другие страны ЕС – в частности, Дания, Германия, Франция и Швеция – также выражают готовность как можно быстрее решить вопрос с созданием трибунала.

rg-rb.de