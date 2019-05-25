Борьба с борщевиком Сосновского не прекращается

В Литве десятилетняя борьба с инвазивным растением борщевиком Сосновского еще не закончена, сообщает LRT.lt.

По словам специалистов, растение продолжает распространяться, занимая новые площади. Весь Европейский Союз пытается решить эту проблему. Государства обязаны подготовить специальные планы по уничтожению борщевика Сосновского в кратчайшие сроки.

Лесники в Северной Литве уже десять лет борются с инвазивным растением — борщевиком Сосновского. Лесники теперь говорят, что сейчас это растение уничтожают химическими способом – разработанными учеными гербицидами.

Этот сорняк опасен не только для природы, но и для человека. Опаснее всего он летом, когда цветет. Сок вызывает ожоги, сильную аллергию. Распространение растения очень сложно остановить. Какая площадь Литвы заражена — точно неизвестно, по оценкам, около 10 тысяч гектаров.

Борщевик Сосновского был завезен с Кавказа в Литву 70 лет назад в качестве кормовой культуры. Сейчас инвазивное растение распространилось по всей Европе. По данным Министерства окружающей среды, все страны Евросоюза обязаны составить планы по борьбе с этим растением. За умышленное разведение, выращивание или распространение налагается штраф в размере от нескольких сотен до полутора тысячи евро.