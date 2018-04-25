Brexit: британская полиция рекомендует магазинам усилить охрану

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В Великобритании полиция рекомендовала ретейлерам рассмотреть усиление безопасности для того, чтобы справиться с вероятной паникой населения из-за нехватки продуктов и других товаров в магазинах в результате «жесткого» Brexit, сообщает CNN.

В заявлении полиция Лондона отметила, что особых рекомендаций для торговых сетей, касающихся возможных случаев мародерства у нее нет.

«Ретейлеры по всей стране будут продолжать работать с полицией для обеспечения бесперебойной работы магазинов», – сообщил советник по вопросам преступности Британского розничного консорциума Джеймс Мартин.

Ранее исполнительный директор сети супермаркетов Tesco сообщил, что сеть закупает консервы и другие непортящиеся продукты на случай, если Великобритания выйдет из ЕС без торговых соглашений.

korrespondent.net