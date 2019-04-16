Британия отправила вертолеты Apache в Эстонию

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Общая численность британских войск в странах Балтии теперь составляет около тысячи человек.

Великобритания отправила пять ударных вертолетов Apache в Эстонию. Об этом сообщает Sky News.

Наблюдавший за отправкой вертолетов с аэродрома Ваттишем в Саффолке британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что перемещение Apache «жизненно важно».

«Угроза из России очень вероятна», – сказал он и добавил, что многие страны «горячо приветствуют» такое решение Лондона.

Вертолеты будут находиться в Эстонии на протяжении трех месяцев. Также Великобритания направила в Прибалтику дополнительно 110 военнослужащих. Общая численность британских войск там теперь составляет около тысячи человек.

Ранее стало известно, что на эстонскую авиабазу Эмари прибыли четыре британских вертолета AW159 Wildcat многоцелевого назначения. Они будут находиться там до конца мая.

Также сообщалось, что США разместили в Латвии 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk в рамках операции Atlantic Resolve и с целью укрепления безопасности региона.

korrespondent.net