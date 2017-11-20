Британская пресса сообщила о выброшенном на побережье США российском корабле, кишащем крысами-каннибалами

Британские СМИ сообщили об обнаружении на побережье Калифорнии остова корабля, который, предположительно, может быть пропавшим бывшим советским круизным теплоходом “Любовь Орлова”.

О находке написали газета Mirror, Daily Mail и The Sun. Старый круизный лайнер, проданный на металлолом, пропал при буксировке из Канады в Доминиканскую республику в 2013 году.

“Эксперты опасаются, что 40-летний лайнер кишит сотнями, если не тысячами зараженных крыс-каннибалов, у которых нет другого источника пищи, кроме своих сородичей”, – пишет Daily Mail. “Остов российского корабля-призрака вынесло на побережье после того, как его захватили орды крыс-каннибалов”, – отмечает The Sun.

Таблоиды ссылаются на документальный фильм канала Science Channel. В нем разъясняется, что останки “корабля-призрака” принадлежат не “Орловой”, а американскому танкеру, и находятся у побережья Калифорнии с 1930-х годов, сообщает РИА “Новости”.

В то же время Daily Mail пишет, что останки корабля “могут быть” танкером, а Daily Mail и Sun вынесли в заголовки “российское судно-призрак”.

Корабль, о котором идет речь, был построен в Югославии в 1976 году, после чего его передали СССР. В 2013 году судно было отдано для разделки на металл. Вначале его доставили в Канаду, откуда началась его транспортировка в Доминиканскую республику. Однако через день после отплытия у буксира порвался трос, из-за чего корабль ушел в дрейф и исчез.

Авторы версии о том, что останки корабля в Калифорнии могут принадлежать пропавшему лайнеру, указывали на то, что, согласно спутниковым снимкам, длина корпуса разрушенного судна и пропавшего лайнера совпадает, отмечает РБК. В то же время в фильме канала Science Channel подобная теория опровергается. В частности, авторы фильма указывают на маловероятность того, что корабль без экипажа мог совершить трансокеанское путешествие из Атлантики в Тихий океан.

Кроме того, указывается, что судно у берегов Калифорнии построено из бетона, а не из металла, как “Любовь Орлова”. По этой причине авторы фильма предположили, что останки корабля могут принадлежать экспериментальному судну времен 1930-х годов, изготовленному из бетона в целях экономии металла.

Напомним, в 2014 году сообщалось, что “Любовь Орлову” прибило к берегам Северной Ирландии. Тогда СМИ тоже писали про “крыс-каннибалов” на борту судна.

NEWSru.com

Метки: В мире