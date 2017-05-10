Бюджет пенсионера – 9,5 евро в день

В Литве размер пенсии по старости самый маленький по сравнению с другими странами Балтии. Об этом сообщил Институт финансов банка Swedbank, который провел очередной сравнительный анализ ситуации в Литве, Латвии и Эстонии.

Житель Литвы с необходимым стажем социального страхования получает пенсию в размере 287 евро. В Латвии она составляет 288 евро, в Эстонии – 416. Плюс одиноким пенсионерам эстонское государство платит дополнительное пособие — 115 евро в год.

«Другими словами, в Литве – это 9,5 евро в день на содержание жилья, продукты питания, транспорт, лекарства и другие самые необходимые расходы. Такие спутники достойной старости, как поездки за границу, содержательный досуг и культурные развлечения, становятся невозможными, даже если к средней пенсии добавить несколько дополнительных евро», — отмечает руководитель Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене.

Большинство работающих граждан Литвы самой важной составляющей качественной жизни на пенсии называют финансовую независимость и только потом упоминают здоровье.

Тем временем все больше сегодняшних работников считают, что они сами должны заботиться о своей будущей пенсии — так считает 41% респондентов.

Сейчас дополнительно на пенсию копят почти 9 из 10 официальных работников, и, по данным Центробанка Литвы, жители в пенсионных фондах уже накопили имущество на сумму более 2,62 млрд евро.

Инф. “ЛК”

Метки: N19 (1159) 11 мая, Swedbank, пенсии