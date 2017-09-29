Цель – догнать и перегнать Жириновского?

Высокий тон все больше начинает доминировать на международной арене, где заканчивается возможность достичь той границы диапазона, за которой никакой дипломатический диалог и договоренность политиков становятся почти невозможными. Достаточно только посмотреть на Северную Корею, чтобы открылась вся панорама безумия современной мировой силы.

Горячие мировые точки тлеют, распространяя предчувствия глобальной конфронтации и угрозы «горячей» войны. Порядок, опирающийся на миссию миролюбия и справедливости, постепенно исчезает даже из ценностного арсенала политики христианской Европы.

В этом смысле говорить об общей политике безопасности Европейского союза довольно сложно. Практически она просто не существует, и это иллюстрируется расколом государств и по сути бездействующим общим механизмом проектирования и принятия правильных решений.

Надо признать, что именно по этим причинам пока не видно в Брюсселе конструктивных предложений, каким образом можно было бы мирным путем урегулировать российско-украинские политические отношения на европейском горизонте.

Вместе с тем хотел бы подчеркнуть, что одна из самых «жарких» точек в Европе – конфликт в Восточной Украине съедает «львиную долю» ресурсов внешней политики Литвы.

Проведенные недавно расчеты показали, что экономика Евросоюза несет огромнейшие убытки из-за санкций в отношении России. Эти убытки превышают 100 млрд долларов США. В то же время убытки России оцениваются в 52-55 млрд долларов. Как утверждает официальный докладчик Организации Объединенных Наций Идрис Джазари, «общая цена, которую уже довелось уплатить за украинский кризис, составляет примерно 150 млрд долларов».

Хотелось бы поинтересоваться, во что такая одноплановая «внешняя политика» прямо и непосредственно обходится бюджету Литвы и какие «прорывы» наш министр иностранных дел, может быть, предполагает в недалеком будущем? Какая часть предпринимательских потерь еще скрыта в общей корзине убытков Европы.

Наконец, какими реальными рычагами представители политических кругов Литвы диспонируют в плоскости конструирования международных отношений, не считая риторики, обоснованной категорическими обвинениями.

Наше общество становится все более взволнованным и подозрительным к процессам, происходящим в соседних государствах. Прежде всего я имею в виду Россию, Беларусь и несколько меньше Польшу.

Литва – это словно прифронтовая зона, в которой люди чутко реагируют на каждое вздрагивание, если можно так выразиться, во вражеских окопах. По прошествии пропагандистского облака трудно даже поверить, что военные учения «Запад-2017» закончились, и что не произошел предполагаемый военный конфликт между Россией и НАТО на нашей пограничной территории. Когда эмоции улеглись, можно посмотреть, какую моральную и экономическую «пользу» принес нашей стране проект «кордона» военных учений России.

С одной стороны, строгая риторика в контексте внешней политики может быть не что иное, как инстинктивное желание власти отвлечь внимание общества от ухудшающихся дел, социальных бед или экономических проблем в своей стране.

С другой стороны, в условиях напряженной ситуации категорические высказывания политических обвинений в адрес других государств могли бы иметь провокационные цели и вызвать ответную реакцию.

В каждом случае это свидетельствует об огромной пропасти между интересами власти и надеждами общества, о недостаточном взаимном доверии и желании манипулировать дефицитом силы.

В этом смысле характерный пример подобной стилистики «политической деятельности» – несколько лет назад особенно часто выступавший российский популист Владимир Жириновский. Многие в Литве, видимо, запомнили призывы этого радикального деятеля хоронить радиоактивные отходы на границе Литвы и мощными вентиляторами направлять радиацию в страны Балтии или предложения отгрузить в Соединенные Штаты Америки литовцев, которые не хотят дружить с Россией.

Это по сути дела отвечает чаяниям некоторых современных деятелей нашего государства внедрять модели конфронтационных отношений как во внутренней, так и во внешней политике. Как бы ни было жалко, агрессивная риторика и фарисейская манера держать себя в отношении политического общества, оппонентов и всего общества становится, пожалуй, единственной, сказал бы, исключительной чертой все более ухудшающейся нашей политической культуры.

Политическая расправа в контексте революционной борьбы с коррупцией стала, пожалуй, нормальным явлением повседневной жизни. Во внешнем дискурсе преобладает тон острой, мнимой гражданской манеры вести себя, который выбранной жертве не оставляет никаких возможностей, кроме уничтожения или самоуничтожения. Мы все являемся свидетелями того, как на пылающем алтаре сегодня приносится в жертву вся система политических партий.

Граждане становятся словно сообщниками невидимой силы, психологическое состояние которых обуславливает так называемый стокгольмский синдром, когда сами жертвы начинают испытывать положительные чувства к своему похитителю, несмотря на то, что их жизни и здоровью угрожает реальная опасность.

Рынок внутренней политики Литвы уже давно переполнен всевозможными скандалами и высказываниями политиков, в которых они часто ограничиваются только констатацией проблемы.

Скажем, последняя новость о том, что полки магазинов Литвы переполнены продуктами более низкого качества по сравнению с продукцией тех же изготовителей в странах Западной Европы означает не что иное, как полное равнодушие институций нашей власти к потребностям простых жителей страны.

Уже давно можно было бы на политическом уровне сотрудничать со странами Восточной и Центральной Европы, выражая общий протест комиссарам Брюсселя по вопросу нескольких стандартов предпринимательских обществ и манипуляций более дешевым сырьем.

Можно было бы спросить, почему мы не поддерживаем Вышеградскую группу, в которую входят Чехия, Венгрия, Польша, а также Болгария, требующую пресечь дискриминацию людей в Евросоюзе не только в случае продовольственных продуктов более низкого качества.

Символично, что на состоявшейся 69-й церемонии награждений «Эмми» в категории лучшего драматического сериала триумфовал сериал «Рассказ служанки», герои которого размышляют о том, как в новой трансформации современного общества содержатся формы эксплуатации человека, как разрушается демократическая структура общества и набирают силы новые диктатуры, признаки которых уже можно опознать в радикально изменяющихся реалиях современности.

Роландас ПАКСАС, депутат Европейского парламента

Метки: N39 (1179) 28 сентября, Владимир Жириновский, Мнение, Роландас Паксас, угрозы