Центр обслуживания клиентов тепловых сетей – по новому адресу

🔊 Воспроизвести

Центр обслуживания клиентов Вильнюсских тепловых сетей (AО Vilniaus šilumos tinklai) находится по новому адресу: Вильнюс, ул. Спаудос, 6.

Время работы центра: в рабочие дни с 7.30 до 17.00. Накануне праздничных дней время работы центра сокращается на один час.

Телефон обслуживания клиентов — 1840. Позвонить из-за рубежа можно по телефону + 370 5 2361030. Время работы телефонной службы ежедневно с 7.00 до 22.00.

Связаться с центром обслуживания клиентов можно по электронной почте info@chc.lt

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt