Центры услуг Danske Bank продолжат работу в Литве

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Уходящая из стран Балтии вторая по величине активов в Северной Европе финансовая группа Danske Bank подтвердила, что в Литве продолжат работу две ее центра услуг.

«У нас есть обязательства перед Литвой, как перед стратегической страной, в которой учреждены центры глобальных услуг и услуг информационных технологий (ИТ) группы. Развитые в Литве глобальные компетенции являются неотъемлемой частью деятельности банка, обслуживания клиентов, создания и развития новых услуг», — сказал для пресс-релиза менеджер группы по операциям Danske Bank Джим Дитмор.

В центрах услуг в Вильнюсе работает более 3 тыс. специалистов в разных областях, а в этом году намечается создать еще более 600 новых рабочих мест.

Danske Bank указывает, что банковская деятельность в странах Балтии будет останавливаться постепенно.

Решение Danske Bank отказаться от всего банковского бизнеса в странах Балтии и России было принято после того, как группа получила требование финансовой инспекции Эстонии прекратить деятельность эстонского филиала, через который, согласно подозрениям, была отмыта впечатляющая сумма денег.

BNS