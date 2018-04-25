Цены на отопление

🔊 Воспроизвести

Министр энергетики заявил, что обеспечение жителей теплом подорожает не настолько, насколько прогнозировали ранее.

По словам Жигимантаса Вайчюнаса, роль дорожающего биотоплива оказалась менее значительной в производстве тепла.

Об этом министр говорил со спикером Сейма, но конкретных цифр не называл.

Ранее говорилось о том, что тепло может подорожать на 10-15%.

Средняя стоимость централизованного отопления в январе составляет 5,50 центов/киловатт-час (без НДС) и, по сравнению с декабрем, выросла на 2,42%, сообщила Государственная комиссия по контролю над ценами и энергетикой.

За год (с января 2018 года по январь 2019 года) средняя стоимость отопления выросла на 5,97%.

В январе самое дешевое отопление в Утяне, самое дорогое – в Биржайском районе.

Среди пяти крупнейших городов Литвы за отопление меньше всего платят жители Шяуляй, больше всего – жители Панявежиса.

Информация «ЛК», BNS