Что помнит старый лес

Впервые в истории Беловежской пущи белорусские археологи работали рука об руку с польскими коллегами. В октябре — разведка, в ноябре — раскопки. Ждали сенсаций. Однако в результате у исследователей появилось еще больше вопросов. Значит, будет продолжение в следующем году. Проект «Беловежская пуща — общее наследие» реализуется ГПУ «НП «Беловежская пуща», Институтом истории Национальной академии наук Беларуси и Институтом археологии и этнологии Польской академии наук. В перспективах не только раскопки. Еще — совместные архивные, библиографические и музейные исследования, результаты которых будут озвучены на научных конференциях, симпозиумах и семинарах.

Для белорусско–польских исследований в урочище Язвинка выбрали курганоподобную насыпь, такие в народе называют «капцы» или «шведскiя могiлкi». В большинстве случаев данные объекты являются курганами X — XIII веков. Планировалось, что и выбранная насыпь — курган. Желая стать свидетельницей сенсации, отправилась туда и я. Но, увы, работа археолога — это кропотливый труд.

Олег Ткачев впервые участвовал в исследованиях в пуще студентом — в 2007 году. С 2010 года сам ведет раскопки. Поинтересовалась, что же больше всего запомнилось, какой находкой он может гордиться. Вспомнил, как на стоянке, где строится археологический скансен, нашел фрагмент украшения из бронзы — то ли шпилька, то ли подвеска. Подобные украшения датируются вторым тысячелетием до нашей эры — 5–м веком нашей эры. Еще одна необычная находка — «клад» нуклеусов. Нашли скопление ядрищ для производства каменных орудий в 2015 году, рядом — каменный отбойник. Это было место мастера, которое потом природа затопила водой и сохранила до наших дней. Период: поздний мезолит — начало неолита. В нынешнем году на поселении Каменюки–17 нашли, возможно, погребение эпохи неолита. Первое проникновение индоевропейских племен на современную территорию Беларуси. Часть углей отдана на экспертизу для установления датировки. К слову, эту работу взял на себя Дариуш Краснодембский. Экспертизу проведут в Кракове.

Поинтересовалась мнением о работе с белорусскими коллегами у Дариуша. Он 14 лет копает в Польше, там пуща другая — больше ельника, другой рельеф и соответственно другая археологическая культура. Понятно, ему хотелось открытий, ему хотелось Средневековья, а тут — каменный век. Сейчас нашли 39 кремниевых артефактов каменного века. Откуда нуклеусы, скребки и отщепы? Рабочая гипотеза: это — заготовки наконечников, сделанные на стоянке первобытным охотником.

Научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща» Руслан Книга, участвовавший в раскопках, пообещал, что все артефакты будут сохранены. Если не в музее природы, так в археологическом скансене, который скоро появится в Беловежской пуще.

Валентина КОЗЛОВИЧ.

Метки: N50 (1190) 14 декабря, Беларусь