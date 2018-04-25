Чтобы вкусно и не стыдно: секреты идеального ужина

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Японский морковный суп-пюре

Бульон куриный — 1 л, сыр плавленый — 100 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 3 шт., масло растительное — 1 ст. л., орегано — 1 щепотка, тимьян — 1 щепотка, петрушка — 4 веточки, перец черный молотый, соль.

Лук очистить и нарезать кубиками. Морковь нарезать соломкой или кружками. Разогреть сковороду с маслом, выложить лук и потомить его на среднем огне до прозрачности (не зажаривать). К луку добавить морковь, все прогреть еще 1 минуту, помешивая. В горячий бульон всыпать нарезанный кубиками плавленый сыр. Добавить томленые овощи, посолить, поперчить. Суп варить до готовности моркови, затем добавить измельченную петрушку и остальные травы. Снять с огня и пюрировать суп блендером до получения однородной массы. Дать настояться 10 минут под крышкой.

Запеченные овощи

Картофель — 4 шт., лук репчатый красный — 1 шт., тыква — 300 г, морковь — 2 шт., свекла — 1 шт., чеснок — 4 зубчика, масло растительное, специи («Французские травы»), соль крупная.

Овощи тщательно вымыть и очистить. Все крупно нарезать, стараясь, чтобы ломтики были сопоставимы по размеру — так они будут равномернее запекаться. Противень застелить пекарской бумагой. Выложить овощи, посыпать измельченным чесноком, сбрызнуть маслом. Приправить специями. Слегка перемешать овощи, чтобы масло и специи лучше распределились. Посолить и на 20-25 минут отправить в духовку, разогретую до 200 °С.

Ленивые вареники

Творог (жирный) — 500 г, яйца — 2 шт., мука — 150 г, сахар — 100 г, масло сливочное — 60 г, ваниль или корица — по желанию, соль.

Творог выложить в глубокую посуду и хорошо размять. Добавить к нему растопленное масло, сахар, яйца, соль и ваниль (либо корицу), все тщательно перемешать. Всыпать муку и замесить мягкое тесто. Рабочую поверхность припылить мукой, раскатать из теста колбаски, разрезать их на небольшие кусочки. Варить ленивые вареники в подсоленной и подслащенной воде 3-4 минуты, пока не всплывут. Подавать со сметаной.

Салат из авокадо с виноградом

Авокадо (крупное) — 1 шт., виноград темный — 300 г, руккола — 100 г, орехи грецкие — 1/2 стакана, яблоко — 1 шт., лимоны — 1 шт.

Для заправки: уксус винный — 1 ч. л., масло оливковое — 3 ст. л., сахар, соль.

Рукколу промыть и обсушить при помощи бумажного полотенца. Выложить в салатник. Авокадо разрезать пополам, вынуть косточку и очистить от кожуры. Мякоть нарезать кубиками или полукружиями и полить соком лимона, чтобы сохранился цвет. Виноградины разрезать пополам или оставить целыми. Яблоко очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать крупными ломтиками. Все выложить в салатник. Грецкие орехи слегка поджарить на раскаленной сковороде и растолочь в ступке до желаемого размера. Добавить к салату. Для заправки смешать уксус, масло, соль и сахар. Полить салат и осторожно перемешать, чтобы продукты не потеряли форму.

Лосось на пару с чечевицей и рукколой

Лосось (стейк) — 2 шт., лимоны — 1/2 шт., смесь перцев, розмарин, соль. Для гарнира: чечевица — 100 г, масло оливковое — 3 ст. л., руккола — 50 г, морковь — 1 шт.

Стейки с обеих сторон посолить, поперчить, посыпать розмарином и сбрызнуть лимонным соком. Поставить на полчаса в холодильник мариноваться. Чечевицу промыть, залить водой на 2,5 см выше уровня бобов. Посолить, поперчить, добавить нарезанную кусочками морковь, масло и готовить на слабом огне 20 минут. За пару минут до готовности добавить рукколу. В пароварку или чашу мультиварки налить несколько стаканов воды и готовить стейки на пару 20-25 минут.

Творожное бланманже в стакане

Творог — 250 г, молоко — 1/2 стакана, сметана — 1/2 стакана, желатин — 1 пакетик (15 г), ванильный сахар — 1 пакетик (10 г), сахарная пудра — 1/2 стакана, ягоды или фрукты — для украшения.

Желатин развести в молоке и оставить на 20 минут. Творог взбить с сахарной пудрой, сметаной и ванильным сахаром в пышную однородную массу. Молоко с желатином слегка подогреть (но не кипятить) и постепенно влить в творожную массу, тщательно перемешать. Выложить массу в стаканы и поставить в холодильник для застывания на 4-5 часов. Подавать с фруктами или ягодами.