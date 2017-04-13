Депутат М. Бастис просит прокуратуру Литвы расследовать его деятельность

Представитель социал-демократической фракции сейма Литвы Миндаугас Бастис, в деятельности которого Комитет сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) усмотрели действия против интересов Литовского государства, просит Генпрокуратуру расследовать его собственную деятельность.

В четверг М. Бастис обратился к генпрокурору Эвалдасу Пашилису с просьбой начать досудебное расследование утверждений того, что он помогал другому государству действовать против Литовской Республики.

“Я прошу начать досудебное расследование в отношении меня по признакам, предусмотренным в 118-ой статье Уголовного Кодекса”, – говорится в заявлении сейма.

Эта статья УК предусматривает, что тот, что помог другому государству или организации действовать против Литовской Республики – ее конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, обороной или экономической мощи, – наказывается лишением свободы сроком до семи лет.

Свою просьбу М. Бастис основал на утвержденных в среду выводах парламентского расследования КНБО о том, что он сотрудничал с российскими спецслужбами.

«Вывод составлен так, что из него получается, что в моих действиях есть признаки преступления, предусмотренные в 118-ой статье УК. По мнению КНБО, у него есть достаточно данных, свидетельствующих о том, что я действовал против конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, оборонной и экономической мощи Литвы», – утверждает М. Бастис.

В среду Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) утвердил выводы, в которых говорится, что член сейма Миндаугас Бастис, поддерживая близкие и постоянные связи с представителями российской госкорпорации атомной энергетики “Росатом”, действовал против государственных интересов Литвы.

Комитет также констатировал, что “близкие связи члена сейма М. Бастиса с бывшими и нынешними сотрудниками структур разведки и безопасности Российской Федерации, близкими Кремлю журналистами и бывшими и нынешними представителями преступного мира представляют угрозу национальной безопасности”.

В среду М. Бастис заявил журналистам, что не намерен по своей воле уходить из сейма, даже если парламентское расследование установит, что его действия представляли угрозу безопасности Литвы.

BNS

Метки: Mindaugas Bastis, Литва, Прокуратура