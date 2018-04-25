Депутат сейма Латвии назвал распад России условием мира в Европе

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Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что спокойствие и мир в Европе наступят только тогда, когда Россия распадется на несколько частей. Об этом он написал 28 июля в своем микроблоге в Twitter .

«Только когда Россия распадется на несколько более мелких государств по этническому составу, военные конфликты закончатся и в Европе наступит долгий период мира», — сказано в сообщении.

Таким образом депутат прокомментировал сообщение, опубликованное в Twitter российским публицистом Евгением Понасенковым. В публикации приводился отрывок из варианта гимна России, как утверждается, авторства скончавшегося недавно писателя Владимира Войновича .

Заявление Кирштейнса прокомментировал евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов. Он отметил, что Кирштейнс — «один из наиболее радикальных и националистически настроенных депутатов» Латвии, поэтому «надо делать поправку на его личность», передает RT .

В то же время Митрофанов признал, что Кирштейнс по сути «откровенно выразил тайные желания очень многих политиков не только в Латвии, в Прибалтике, но и в разных странах Европы».

«Люди, подобные Кирштейнсу, надеются на новый передел мира, при котором расчленение России приводит к перераспределению благ», — пояснил Митрофанов.

Кирштейнс — не первый, кто ратует за разделение России. Ранее, в январе 2017 года, с подобной идеей уже выступал украинский политик — лидер Всеукраинского объединения «Свобода» (бывшая Социал-национальная партия Украины) Олег Тягнибок.

Как передавал украинский телеканал «112 Украина» , Тягнибок называл Россию «главным врагом Украины» и говорил, что пока РФ не распадется, «Украине покоя не будет».

Кроме того, «расчленение» России предрекал известный публицист Виктор Шендерович. Причем он отмечал, что это может произойти именно из-за Украины.

NEWSru.com