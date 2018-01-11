Дети любят конфети

Теперь уже точно можно сказать, что в Беларуси зародилась еще одна добрая традиция — устраивать красочные новогодние представления для детей во Дворце Независимости. В конце декабря в гостях у Президента страны побывали лучшие учащиеся, победители олимпиад и спортивных состязаний. А в эти дни главный дворец страны от имени руководителя государства принимал детей из опекунских, приемных и многодетных семей, воспитанников детских домов. И для них взрослые организовали незабываемую шоу–программу «Веселый и смешной Новый год».

Полагаю, не только я в эти дни испытываю некоторый когнитивный диссонанс, попадая во Дворец Независимости. Для меня это место прочно ассоциируется с важными политическими переговорами, саммитами и совещаниями. Сейчас же здесь один сплошной праздник: шутки, смех, танцы, веселые конкурсы, цирковые номера, фокусы и мастер–классы. Ребят развлекали аниматоры в костюмах сказочных персонажей, огромные танцующие медведи и панды, диковинные роботы–трансформеры, оживающие скульптуры. И, само собой, всеми любимый и долгожданный Дед Мороз.

Даже самые серьезные, не по–детски задумчивые лица в этой атмосфере волшебства становились светлее и наполнялись улыбками.

Общаясь с детьми, понял, что впечатлений от этого новогоднего маскарада им хватит надолго. Не сомневается в этом и директор Великолетчанского детского дома из Витебской области Вера Дук:

— Вы даже не представляете, как наши детки ждали и готовились к этому событию. Мне уже довелось лет десять назад побывать на новогодней ёлке в Минске. Вспоминаю до сих пор. Но сейчас все намного интереснее. Огромное спасибо всем организаторам и участникам праздника.

Евгений КОНОНОВИЧ.

Метки: N2 (1194) 11 января, Беларусь