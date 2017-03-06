Детские пособия – реальная поддержка семьям

Парламентская фракция Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) зарегистрировала поправки к Закону о детских пособиях, при этом предлагая отказаться от дополнительного применения не облагаемого налогом минимума, потому что, по словам старосты фракции Риты Тамашунене, механизм его работы выглядит как минимум странно.

«Если в семье больше детей, дополнительная выплата не увеличивается, а сокращается. Если применять не облагаемый налогом минимум в размере 200 евро, семья, получающая средние доходы, фактически получает 30 евро на каждого ребенка. Но если доходы небольшие, фактически получаемая на детей сумма также сокращается, – перечисляет член Сейма недостатки правовой базы и обстоятельства появления поправок. – Мы предлагаем ежемесячно выделять пособие в размере 120 евро на каждого второго ребенка и последующих детей, если доходы в семье более 240 евро на одного человека».

По мнению Тамашунене, бедность и нужда вызывают много проблем в нашей стране: алкоголизм, наркоманию, агрессию, психические расстройства, чувство безнадежности. Политик сожалела по поводу того, что во время осенней сессии в Сейме не появился закон об укреплении семьи, закон о детях и воспитании, но она верит, что во время весенней сессии Сейма одной из первых работ будет решение указанных проблем, и обществу как можно быстрее с помощью правовых актов будет отправлена весть, что государство заботится о каждой семье и ребенке.

Согласно подсчетам партии, на реализацию программы детских пособий в размере 120 евро понадобится около 250 млн евро.

«Если оппоненты говорят, что на это нет денег, то это неправда. Бюджет системы обороны удвоился. Хотя это тоже правильное решение, нельзя говорить, что нет денег, нужно всего лишь захотеть их выделять на самое необходимое», – считает председатель ИАПЛ-СХС, член Европарламента Вальдемар Томашевский.

Он уверен, что в государственном бюджете можно найти средства для реализации этой программы.

ИАПЛ-СХС предлагает обложить налогом банковские активы, что позволило бы собрать в государственный бюджет около 100 млн евро, а около 50 млн евро можно было бы сэкономить, если отказаться от не облагаемого налогом минимума.

В качестве примера политик привел осуществляемую в Польше программу, согласно которой с апреля 2016 года на каждого второго ребенка и последующих детей выплачивается пособие в размере 500 злотых.

«Спустя 9 месяцев после вступления в силу закона уровень бедности в Польше сократился на 48%, почти наполовину. Число детей, проживающих на грани нищеты, сократилось почти на 100%. Относительная общая бедность сократилась на 26%. Эти результаты впечатляют, – сказал Томашевский. – Прогнозы в отношении Литвы огорчают: через 50 лет мы можем потерять еще миллион жителей. Необходимы срочные решения, мы должны действовать оперативно, потому что за 26 лет в этом направлении не было сделано ничего конкретного».

Политик добавил, что в Польше спустя 9 месяцев после вступления в силу закона родилось на 16 тыс. детей больше, а прогнозы на будущее обнадеживают еще больше.

Кроме того, фракция ИАПЛ-СХС также зарегистрировала законопроект о защите нерожденных детей. Этот закон, по словам председателя ИАПЛ-СХС, успешно работает в других странах, а в Литве все еще разрешается убивать неродившихся детей.

«Это и вопрос демографии страны, и вопрос морали, – прокомментировал Томашевский. – Мы должны как можно быстрее принять закон о защите нерожденных детей».

Инф. «ЛК»

Метки: N9 (1149) 2 марта, детские пособия, ИАПЛ-СХС, поправки к Закону