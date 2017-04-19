Дни Санкт-Петербурга в Каунасе

C 21 по 23 апреля в Каунасе пройдут Дни Санкт-Петербурга – почти ровно через 10 лет с тех пор, как здесь было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя городами. О том, какие мероприятия пройдут в рамках проведения Дней Санкт-Петербурга, рассказывает председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Дмитриевич Григорьев.

– Программа Дней Санкт-Петербурга в Каунасе насчитывает более десятка различных мероприятий, ее условно можно разделить на три блока: официальную часть, культурную и гуманитарную. Общеизвестно, что Каунас – город с устоявшимися культурными традициями. Это место, подарившее стране целые поколения литовских художников, композиторов и писателей, один из старинных центров художественных промыслов. Именно поэтому в программе, которую подготовил Санкт-Петербург, основной акцент сделан на мероприятия в сфере культуры. Будут организованы выставки, концерты, круглые столы, мастер-классы и обучающие занятия.

Состоится совместный джазовый концерт музыкантов Санкт-Петербурга и Каунаса, концерт камерного оркестра Музыкальной академии Каунасского университета Витаутаса Великого с участием студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, спектакль Санкт-Петербургского Большого театра кукол «Сто сорок ударов в минуту»; гала-концерт мастеров искусств Санкт-Петербурга и Каунаса. Пройдут выставки фотографий «Волшебный Петербург», «Литва: шаг навстречу», «Литовские музыканты – выпускники Санкт-Петербургской консерватории», а также художественная выставка работ студентов Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Кроме того, запланировано подписание двух соглашений о сотрудничестве: между Государственным академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина и Каунасским факультетом Вильнюсской Академии художеств, а также между Санкт-Петербургской государственной консерваторией им. Н. А. Римского-Корсакова и Музыкальной академией Каунасского университета, им. Витаутаса Великого. Уверен, что это сотрудничество принесет позитивные плоды.

Культурный обмен необходим, он способствует развитию каждого из участников и в целом служит укреплению принципов дружбы и взаимопонимания.

Помимо собственно культурных проектов, в рамках Дней Санкт-Петербурга в Каунасе состоятся также образовательные и дискуссионные мероприятия: занятия по сохранению и поддержанию русского языка для преподавателей учебных заведений Литвы, а также «круглый стол» по кардиохирургии. Для участия в них едут наши ведущие специалисты, опыт которых, без сомнения, будет интересен и полезен коллегам из Литвы.

Возглавит петербургскую делегацию вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов. Он примет участие в основных мероприятиях, а также встретится с мэром Каунаса В. Матийошайтисом и обсудит перспективы дальнейшего взаимодействия. Мы рассчитываем, что это может стать существенным импульсом для качественного развития наших двусторонних контактов.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Дни Санкт-Петербурга, Евгений Дмитриевич Григорьев, Каунас