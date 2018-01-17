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Добровольческие силы литовской армии отмечают 27-летие

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 17, 12:00   |   Комментариев: 0

В среду исполняется 27 лет со дня основания Добровольческих сил охраны края. В этот день литовских военных-добровольцев, где бы они не находились, призывают одень униформу.

В полдень на Площади независимости у здания сейма в Вильнюсе состоится торжественное построение.

После обеда в Вильнюсе командующие Добровольческими силами Литвы, Латвии и Эстонии подпишут ежегодный план сотрудничества, предусматривающий совместное участие военных в боевой подготовке, прочей деятельности и спортивных мероприятиях.

Семнадцатого января 1991 года после попытки Советского Союза силой свергнуть законную власть в Литве, Верховный Совет Литвы принял закон о создании Добровольческой службы охраны края. Это узаконило и юридически легализовало уже действовавшие добровольческие формирования, создало предпосылки для назначения командования и формирования частей.

Сейчас в Добровольческих силах литовской армии служат 4900 ополченцев, которые добровольно обязались выполнять воинскую повинность по договору военного-добровольца, проходящего не постоянную военную службу.

Военными-добровольцами могут стать граждане Литвы от 18 до 60 лет.

В целях укрепления оборонных мощностей Литвы в 2016–2017 годах были воссозданы семь рот: в Шальчининкай, Биржай, Кальварии, Клайпеде, Расейняй, Науйои-Акмяне и Кайшядорисе.

BNS

Метки: 

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