Досрочно в I туре президентских выборов в Литве проголосовали 4% избирателей

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За три дня досрочного голосования во втором туре выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП) избирательную волю изъявили 4% или 97 тыс. 173 избирателя.

Избиратели голосуют немного активнее, чем в первом туре выборов президента — тогда за такой же период досрочно проголосовало 3,74% или 90 тыс. 731 избиратель.

Традиционно самую высокую активность демонстрируют избиратели в курортных городах — уже проголосовало 15,98% избирателей Неринги, 8,46% избирателей Бирштонаса и 6,75% избирателей Паланги.

Самая низкая явка наблюдается в Шальчининкском районе – 1,83%, в Вильнюсском районе — 1,87%, в Шяуляйском районе – 1,89% и Пагегяйском — 1,94%.

Досрочное голосование во втором туре президентских выборов в Литве и на выборах в Европарламент (ЕП) началось в понедельник и продлится до пятницы. Голосовать в помещениях самоуправлений можно ежедневно с 8 до 20 часов.

Со среды по пятницу проходит голосование в специальных почтовых отделениях, то есть в больницах, воинских подразделениях, местах лишения свободы.

Граждане Литвы, проживающие или временно находящиеся за границей, с четверга смогут проголосовать и в посольствах страны.

Голосование на дому намечено в пятницу и субботу. На дому голосуют избиратели в возрасте старше 70 лет и те, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок.

В воскресенье, день выборов голосование будет проходить на избирательных участках с 7 до 20 часов.

Общая явка во время досрочного голосования в первом туре, вместе с активностью в специальных почтовых отделениях и количеством граждан, голосовавших на дому, составила 10,75%.

За президентский пост во втором туре поборются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа.

В первом туре выборов за И. Шимонте, выдвинутую Союзом Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов), проголосовали 31,31% избирателей, а за независимого кандидата Г. Науседу – 30,94%.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

BNS