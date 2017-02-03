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Движущей силой Arijus в прошлом году стали экспедирование грузов и собственный транспорт

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 03, 15:00   |   Комментариев: 0

Движущей силой группы предприятий по транспортировке и экспедированию грузов Arijus в прошлом году стали экспедирование грузов и их перевозка собственным автотранспортом, доходы от которых возросли на 11% и на 10% соответственно, пишет деловая газета Verslo zinios.

“В прошлом году ухудшение результатов агентирования линий было компенсировано ростом таких видов деятельности, как экспедирование и перевозка грузов, поэтому общий результаты группы положительный, рост составил около 6%”, – говорит о пользе диверсификации деятельности гендиректор Arijus Ариюс Рамонас, а говоря о прогнозах на этот год, он рассчитывает на умеренный рост 6-8%. По его словам, наиболее серьезными вызовами по-прежнему будут оставаться ужесточение требований государств – членов Евросоюза к перевозчикам, нехватка водителей и геополитические условия.

Дочерние предприятия Arijus агентируют пять судоходных линий, все они в прошлом году столкнулись с серьезными затруднениями. Решалась судьба южнокорейской компании Hyundai Merchant Marine (HMM), она оказалась на грани банкротства. “Благодаря надлежащим решениям HMM удалось не только остаться на рынке, но и начать новый этап деятельности посредством заключения консорциума с Maersk Line и MSC. Компания Maersk купила и германскую линию Hamburg Sud, с которой мы также работаем”, – сказал А. Рамонас.

BNS

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