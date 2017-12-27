Единство в многообразии

Современная Европа – это единая валюта, отсутствие пограничного контроля, свобода передвижения, надежные единые стандарты. Для нас все это сегодня как нечто само собой разумеющееся, что должно остаться и в будущем. Европа – нечто большее, чем внутренний рынок и объединение с единой валютой. Европа воплощает идею о лучшем обществе. Идея Европейского союза возникла во времена, когда люди еще не понаслышке знали, что значит, когда целый мир, а не только европейцы, готовы были разорвать друг друга на части.

Сегодня глобализация повседневной жизни уже неизбежна, и задача Евросоюза состоит в том, чтобы провести ее таким образом, чтобы все жители Европы наслаждались миром, благосостоянием и новыми возможностями.

У каждой страны – свой угол зрения на различные вопросы. Поэтому руководству Евросоюза зачастую довольно сложно достичь единого мнения. Вместе с тем именно многообразие создает суть Европы. Ведь главный лозунг Европейского союза – «Единство в многообразии».

Европейский парламент, представляющий всех граждан Европейского союза, принимает законы ЕС вместе с Советом министров. Граждане каждой страны – члена Европейского союза могут выбрать своих представителей в парламент ЕС путем прямого народного голосования. Заседания проходят в Брюсселе и Страсбурге.

Традиционно декабрьская сессия Европарламента, проходящая в Страсбурге, посвящена правам человека. В этой сессии по инициативе информбюро Европарламента в Литве приняла участие корреспондент «ЛК». На последней в 2017 году пленарной сессии Европарламента была вручена премия им. Андрея Сахарова, принята резолюция по Брекситу и состоялось обсуждение мер по налоговой дисциплине, вытекающих из разоблачения «Панамского досье» (опубликованные в СМИ в 2016 году документы, свидетельствующие о скандальных сделках бизнесменов, спортсменов, политиков и даже нескольких президентов по отмыванию денег).

Эти вопросы руководство информслужбы Европарламента выделило в качестве «трех основных политических тем».

Лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за 2017 год стала группа деятелей демократической оппозиции Венесуэлы. Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова была учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь российского ученого и борца за права человека Андрея Сахарова. Она присуждается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире». Дебаты же по принятию резолюции о ситуации с переговорами по «Брекситу» заняли полдня работы парламента. Практически единодушно резолюция была принята. В ней было отмечено, что, несмотря на все сложности, переговоры идут, а также были намечены основные позиции для дальнейших переговоров. Понятно, что эти позиции в первую очередь связаны с заботой о том, чтобы права граждан ЕС, находящихся и работающих в Великобритании, были защищены.

Были приняты рекомендации по проблеме установления единых принципов налогообложения, установлены общеевропейские минимальные налоги, созданы специальные наблюдательные структуры, следящие за нарушениями в этой области.

Об актуальных проблемах, обсуждаемых в коридорах европейской власти – в комментариях для «ЛК» депутатов Европарламента от Литвы.

«Европа не должна забывать о христианских корнях»

Вальдемар Томашевский, депутат Европейского парламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ – СХС)

– Фракция европейских консерваторов и реформаторов, в которой я работаю – третья по величине в Европарламенте и она развивается. Работаю в парламенте уже восемь лет и фактически являюсь учредителем нашей фракции европейских консерваторов и реформаторов. Для создания фракции необходимо выполнить два условия: первое – во фракции должно быть не менее 25 депутатов, второе – депутаты во фракции должны быть представлены не менее чем четвертью стран Евросоюза, то есть в данный момент не менее 7 стран. Как видите, учреждение фракции довольно сложная задача, которую мне фактически удалось решить.

В нашей фракции 20 депутатов из Великобритании, поэтому хорошо известны проблемы, связанные с «Брекситом». Мы высказываемся за то, чтобы «развод» между ЕС и Великобританией был цивилизованным. Если люди выразили желание по выходу из ЕС, значит, нужно выполнять их волю. Для стран Центральной и Восточной Европы, в том числе и для Литвы, важно, чтобы Великобритания выполнила свои финансовые обязательства перед ЕС. Ведь Великобритания – одна из стран-доноров, а страны Балтии – одни из главных получателей помощи.

Представители нашей фракции – еврореалисты. Мы – за то, чтобы Евросоюз развивался в направлении союза государств, а не конфедерации, как считают некоторые депутаты.

Европейский континент в плане демократии является лидером, заботится о правах человека в других странах. Поэтому внутри самого ЕС не должно быть таких проблем. Вопросы защиты школ нацменьшинств в Литве я поднимал на всех уровнях, в том числе и в Европарламенте в Интергруппе традиционных меньшинств, национальных общин и языка, членом которой являюсь. Как мы уже информировали, вопросы аттестации школ с обучением на русском, польском языках, в том числе и в городе Вильнюсе, нашей партии удалось успешно решить. Совместно работаем и с представителями русских общественных организаций.

Как заместитель председателя делегации Европейского парламента по связям с Беларусью я дважды в составе делегации посещал Беларусь в июне 2015-го и в июле 2017 года.

С соседней Беларусью нас связывают общая история, культурное, экономическое сотрудничество, тесные личные контакты, поэтому нам важно строить взаимовыгодные отношения с Беларусью. В ходе визитов поднимал вопросы по облегчению визового режима. Как известно, Беларусь упростила визовый режим для некоторых поездок.

Хотел бы напомнить, что если бы Литва в свое время не закрыла под нажимом ЕС Игналинскую атомную станцию, которая должна была работать еще 20 лет, то и потенциала для строительства АЭС в Беларуси не было бы. По строящейся станции, в частности, я поднимал вопросы оборудования системы охлаждения, считаю нецелесообразным, чтобы слив производился в реку Вилия (Нярис). Ведь это наша общая река, достаточно экологически чистая. Насколько я проинформирован – оборудуется другая система охлаждения, которая не предусматривает слива воды в реку.

В жизни современной Европы считаю важным, чтобы был услышан голос депутатов, опирающихся на христианские ценности, которых придерживается и наша партия. В эти связи хотел бы отметить, что сегодня из-за наплыва мигрантов меняется даже структура населения отдельных европейских стран. Конечно, в христианских традициях – помочь людям, оказавшимся в сложных условиях из-за вооруженных конфликтов, климатических катастроф. Но когда конфликты ликвидируются, они должны возвратиться в страны проживания. Надо ограничить экономическую миграцию в Европу, так как столкнемся со множеством проблем, в том числе и с вопросами обеспечения безопасности.

Я – активный участник европейского движения Europa Christi («Европа Христи»), проповедующего христианские ценности. Это движение напоминает о христианских корнях Европы и хочет спасти ее идентичность, заново направляя ее к христианству в духовной, религиозной, культурной, общественной и политической плоскостях. Здесь, в Страсбурге, в парламенте, по моей инициативе состоялась выставка фоторабот «Вильнюс – город милосердия». Это визуальный атлас расположенных на территории Литвы объектов, связанных с милосердием Божием.

«Для ЕС важны безопасность и благосостояние стран»

Вилия Блинкявичюте, председатель Комитета Европейского парламента по вопросам прав женщин и равенства полов, заместитель председателя Социал-демократической партии Литвы.

– Для наших людей важен сильный Европейский союз, обеспечивающий надежную социальную защиту. Социальные права закреплены в 20 основных принципах. Для ЕС важны безопасность и благосостояние стран.

По завершении парламентской сессии в Страсбурге депутаты Европарламента от Литвы встретились с руководством литовского Сейма, с представителями Комитета Сейма по европейским делам, обсудили вопросы улучшения качества жизни жителей нашей страны.

Литву пока нельзя назвать страной, где хорошие социальные гарантии. Низкие по сравнению с другими странами ЕС зарплаты, пенсии, высокий уровень социального неравенства. Замечу, что доля бюджетных средств на будущий год, предусмотренная на сокращение нищеты, уменьшение социального неравенства, слишком скудная. Те же «детские» деньги одной рукой даем, другой – через системы налогообложения отнимаем у родителей. Роста зарплат при относительно высокой инфляции люди не ощущают.

Работающие получают минимальную зарплату, пенсионеры – слишком маленькие пенсии. Как следствие – многие выбирают эмиграцию. Изменение цен должно быть соотнесено с доходами граждан. Должны создаваться качественные рабочие места с достойными зарплатами, с социальными гарантиями.

Конечно, сделать это непросто: необходимо со всей ответственностью подойти к решению этих проблем и правительству, и Сейму. Необходим социальный диалог. Работодатели должны осознать, что если люди выберут эмиграцию, то попросту некому будет работать, создавать новые рабочие места. Без решения этой проблемы мы не изменим демографические тенденции, стремительное старение общества.

Нужно искать инвестиции, поощрять развитие экономики, развивать мелкое предпринимательство. Уровень и качество жизни людей должны быть выше, чем просто обеспечивающие выживание. Конечная цель развития любого прогрессивного общества – создание благоприятных условий для долгой, здоровой и благополучной в материальном отношении жизни людей. Повышение качества жизни должно стать приоритетом.

Наконец-то мы осознали, что Европейский союз не имеет будущего, если мы не инвестируем в жизнь людей, в улучшение их благосостояния.

Галина КУРБАНОВА

Инфо Парламентская столица Европы Страсбург имеет статус «парламентской столицы Европы». Город является одним из ключевых центров экономики северо-востока Франции, где развивается финансовая и банковская деятельность, появляются инновации в области медицины и инженерии. Будучи пограничным, Страсбург одновременно город французской и немецкой культур. Его история, насыщенная событиями, оставила неповторимое архитектурное наследие. Весь центр города, находящийся на острове, окруженном рекой Иль, был признан ЮНЕСКО мировым наследием человечества, в частности такие объекты, как Страсбургский собор и квартал Маленькая Франция. Страсбург также стал символом примирения Франции и Германии, двух государств – первооснователей Европейского союза. Здание Европарламента – архитектурная достопримечательность Европейского квартала города Страсбурга. Здание было возведено в 1999 году в виде огромного крыла из стали и стекла, которое отражается в водах реки Иль. Сооружение было задумано Французским архитектурным бюро, его работа заняла первое место на международном конкурсе проектов, так как удачно сочетала в себе барочные мотивы и сдержанные классические формы. В наши дни считается, что дизайн здания Европарламента воплощает в своей архитектуре европейскую демократию. По поводу восточного фасада башни, который имеет незавершенную часть, часто возникают споры и догадки. Кому-то кажется, что таким образом авторы пытались повторить силуэт римского Колизея, а кто-то видит в этом черты Вавилонской башни. Иные считают эту удивительную архитектурную незавершенность отражением будущего процесса развития взаимосвязей в европейском сообществе. В предновогодние дни в Страсбурге проходит самый известный рождественский базар Франции. Ярмарка проводится с 1570 года и является старейшей в Европе и первой во Франции. Она простирается на несколько улиц и площадей, включая площадь вокруг знаменитого Страсбургского собора. Более 200 павильонов-шале предлагают посетителям оригинальные праздничные украшения, авторские елочные игрушки, ремесленные изделия из Эльзаса, популярные рождественские сладости. К сожалению, атрибутом нынешних рождественских гуляний стали усиленные наряды французской полиции, патрулирование военными вокзалов, улиц, многочисленные проверки на входах на территории ярмарок.

Метки: N52 (1192) 28 декабря, Вальдемар Томашевский, Вилия Блинкявичюте, Евросоюз, Комитет, партии