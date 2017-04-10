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Единый дорожный сбор в ЕС

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 10, 11:11   |   Комментариев: 0

Еврокомиссия планирует ввести единый дорожный сбор на автомобильных дорогах Евросоюза, об этом сообщила еврокомиссар по транспорту Виолета Булц. Соответствующий законопроект будет представлен в мае 2017 года, передает Deutsche Welle.

Фото BFL

Фото BFL

Централизованный дорожный сбор, по мнению Еврокомиссии, упростит перемещение по европейским дорогам и избавит автовладельцев от необходимости платить пошлины на разных участках трасс в странах ЕС.

Владельцы транспортных средств смогут заплатить дорожный сбор либо с помощью системы предоплаты, либо путем ежемесячных отчислений.

Его сумма будет зависеть от количества пройденных километров и от степени вреда, который автомобиль наносит окружающей среде, рассказала Булц в интервью газете Welt am Sonntag. Доходы от сборов будут перечисляться в бюджет стран, по дорогам которых проехал автомобиль.

Еврокомиссия рассчитывает на достижение соглашения по этому вопросу между государствами – членами ЕС до конца 2019 года.

Инф. «ЛК»

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