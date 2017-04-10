Единый дорожный сбор в ЕС

Еврокомиссия планирует ввести единый дорожный сбор на автомобильных дорогах Евросоюза, об этом сообщила еврокомиссар по транспорту Виолета Булц. Соответствующий законопроект будет представлен в мае 2017 года, передает Deutsche Welle.

Централизованный дорожный сбор, по мнению Еврокомиссии, упростит перемещение по европейским дорогам и избавит автовладельцев от необходимости платить пошлины на разных участках трасс в странах ЕС.

Владельцы транспортных средств смогут заплатить дорожный сбор либо с помощью системы предоплаты, либо путем ежемесячных отчислений.

Его сумма будет зависеть от количества пройденных километров и от степени вреда, который автомобиль наносит окружающей среде, рассказала Булц в интервью газете Welt am Sonntag. Доходы от сборов будут перечисляться в бюджет стран, по дорогам которых проехал автомобиль.

Еврокомиссия рассчитывает на достижение соглашения по этому вопросу между государствами – членами ЕС до конца 2019 года.

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1154) 6 апреля, дорожный сбор, Евросоюз