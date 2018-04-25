ЕК разрешила американской Blackstone Group купить банк Luminor

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Еврокомиссия (ЕК) позволила крупнейшей компании США по управлению фондами частного капитала Blackstone Group купить один из крупнейших в странах Балтии банков — Luminor.

«ЕК пришла к выводу, что в силу своего ограниченного воздействия на структуру рынка предлагающаяся сделка не вызовет проблем с конкуренцией», — говорится в распространенном сообщении ЕК. В нем отмечается, что сделка была рассмотрена в соответствии с упрощенной процедурой пересмотра слияний. На сделку еще должно быть получено разрешение Европейского центробанка.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Blackstone Group и возглавляемый ею консорциум за 1 млрд евро покупает 60% акций зарегистрированного в Эстонии банка Luminor и будет управлять банком совместно с нынешними акционерами — Nordea Bank и DNB.

Компания Blackstone также достигла предварительного соглашения о приобретении остальных 20% акций у Nordea в течение ближайших нескольких лет.

Банк Luminor был создан в 2017 году в результате объединения банков Nordea и DNB в странах Балтии. Банк занимает 23% кредитного рынка стран Балтии, его активы превышают 15 млрд евро. У банка 64 центра по консультированию клиентов в трех странах.

Blackstone — одна из крупнейших инвесткомпаний в мире. Активы компании составляют 439 млрд долларов (378,9 млн евро), она инвестирует в частные фонды недвижимости, имущества и др. глобальные фонды.

BNS