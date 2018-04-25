Эксперты считают, что Brexit будет отложен, видят возможности для Литвы

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Выход Великобритании из Евросоюза, вероятно, будет отложен, считают опрошенные BNS эксперты в сфере экономики. Они отмечают, что жесткий вариант Brexit может навредить литовскому экспорту и замедлить экономический рост, однако выход британцев также открывает для Литвы и возможности для привлечения инвестиций.

В опросе агентства BNS 13 из 14 экспертов в качестве наиболее вероятного сценария назвали перенос выхода.

Вторым наиболее вероятным событием может быть выход Великобритании в конце марта без всякого соглашения, его как вероятный исход назвали четверо опрошенных.

Меньше экспертов ожидают повторного референдума (4) и уступок ЕС Великобритании (3).

«С каждым днем растет вероятного того, что в этом году никакого Brexit мы вообще можем не увидеть. Решение выйти из ЕС будет либо отложено на ограниченный срок, либо вовсе отозвано», – считает главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

«Вероятность жесткого Brexit в целом очень мала – отрицательное влияние на экономику Соединенного Королевства было бы таким большим, что даже наиболее безответственные политики не изберут такой путь», – добавил он.

Эксперты отмечают, что после выхода Великобритании из ЕС в секторе торговли и услуг может возникнуть определенный кратковременный хаос, однако Литва могла бы воспользоваться сложившейся ситуацией для привлечения иностранных инвестиций.

Они поясняют, что компании, действующие сейчас в Соединенном Королевстве и желающие продолжать работу на рынке ЕС, будут искать более стабильные условия для деятельности, вынуждены будут открывать представительства в других странах ЕС и для этих целей могут выбирать Литву.

Шесть опрошенных считают, что влияние Brexit на литовскую эмиграцию будет положительным, поскольку это побудит эмигрантов возвращаться в Литву.

Семь экспертов отмечают, что жесткий вариант выхода не повлияет на эмиграцию, поскольку те, кто не захочет возвращаться в Литву, будут искать возможности трудоустроиться за границей.

Эксперты считают, что при жестком варианте выхода, несомненно, сократятся денежные переводы эмигрантов из Соединенного Королевства в Литву.

BNS