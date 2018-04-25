Электроэнергия и газ в Литве подорожают с января на 15%

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В следующем году цены на электроэнергию и газ для бытовых потребителей в Литве должны вырасти приблизительно на 15%, утверждает председатель Комиссии по контролю над энергетикой и ценами Инга Жилене. По ее словам, окончательные тарифы будут утверждены в пятницу, а возможностей снизить рост цен не так уж много.

«Цена на природный газ для бытовых потребителей с 1 января следующего года должна вырасти приблизительно на 15-20%, однако комиссия должна еще принять решение по поводу подргрупп отдельных потребителей в пятницу. Рост цен составит 8-9 центов за кубометр», – заявила И. Жилене журналистам в правительстве.

По данным BNS для первой группы потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи — газ подорожает с 59 до 68 центов за кубометр, а для второй группы – обогревающих дома на газе – с 39 до 47 центов.

«Цена на электроэнергию для потребителей вырастет также приблизительно на 15%, в зависимости от того, среднее это или низкое напряжение. Основная причина роста — цена приобретения сырья для производства электроэнергии», – пояснила глава комиссии.

В среду премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что возможности сокращения роста цен на электроэнергию и газ по сути исчерпаны. По его словам, государство может повлиять только на регуляционную часть цены, а рост цен на сырье, определяющей повышение цены и для конечных потребителей не подвластен правительству.

«То, что сделали Комиссия по ценам и министерство энергетики на сегодняшний день, позволило сделать все, чтобы все от нас зависящее, – регулируемая часть цены, – не менялась, а по поводу не регулируемой, возможно лишь теоретическое вмешательство правительства», – сказал С. Сквярнялис после совещания правительства, на котором рассматривались цены на газ и электроэнергию.

Последний раз электроэнергия для потребителей дорожала в 2013 году, затем лишь дешевела. Газ дешевел с 2014 года, когда «Газпром» предоставил скидку, однако когда срок ее действия закончился в июле прошлого года, он подорожал на 5-8%. В начале этого года он вновь подешевел почти на 8%, однако только для бытовых потребителей, использующих газ для приготовления пищи.

BNS