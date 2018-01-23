Электроэнергия в странах Балтии дорожает вторую неделю подряд

Цены на электроэнергию в Балтийских странах растут вторую неделю подряд – на прошлой неделе цены повысились на одну десятую до 39,48 евро за мегаватт-час, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

В Литве электроэнергия подорожала за неделю на 11% до 39,98 евро за мегаватт-час, в Латвии – тоже на 11% до 39,9 евро за мегаватт-час, а в Эстонии – на 8% до 38,55 евро за мегаватт-час.

По словам менеджера Elektrum Lietuva по делам малых и средних клиентов Каролиса Багдонаса, такое повышение цен вызвано преимущественно тем, что всю неделю не работала смычка NordBalt. С другой стороны, сказал он, рост цен в часы пик тормозилось Рижской когенерационной электростанцией.

15-21 января страны Балтии потребили 626 гигаватт-часов электроэнергии – на 4% больше, чем на предыдущей неделе. В Латвии потребление электричества выросло на 4% до 63 гигаватт-часов, в Эстонии – на 5% до 201 гигаватт-часов, в Литве – на 2% до 262 гигаватт-часов.

BNS

Метки: Elektrum Lietuva, NordBalt, Литва