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Электроэнергия в странах Балтии дорожает вторую неделю подряд

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 23, 18:00   |   1 комментарий

Цены на электроэнергию в Балтийских странах растут вторую неделю подряд – на прошлой неделе цены повысились на одну десятую до 39,48 евро за мегаватт-час, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

В Литве электроэнергия подорожала за неделю на 11% до 39,98 евро за мегаватт-час, в Латвии – тоже на 11% до 39,9 евро за мегаватт-час, а в Эстонии – на 8% до 38,55 евро за мегаватт-час.

По словам менеджера Elektrum Lietuva по делам малых и средних клиентов Каролиса Багдонаса, такое повышение цен вызвано преимущественно тем, что всю неделю не работала смычка NordBalt. С другой стороны, сказал он, рост цен в часы пик тормозилось Рижской когенерационной электростанцией.

15-21 января страны Балтии потребили 626 гигаватт-часов электроэнергии – на 4% больше, чем на предыдущей неделе. В Латвии потребление электричества выросло на 4% до 63 гигаватт-часов, в Эстонии – на 5% до 201 гигаватт-часов, в Литве – на 2% до 262 гигаватт-часов.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. Федот says:
    2018-01-23 at 20:23

    Видно на смычке засоряются фильтры,приходится их чистит,чтобы была чистая энергия,а то из России грязная идёт,а значит вредная для Литвы.Ну а народу не привыкать платить,тем более добавили пенсии и зарплаты,надо возвращать в казну.Сами себе создали проблему,а решить ума нет.






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