ЕС должен выделить финансирование на закрытие Игналинской АЭС – премьер С. Сквярнялис

Евросоюз (ЕС) должен оказывать финансовую помощь закрытию остановленной Игналинской АЭС (ИАЭС), потому что для одной Литвы это бремя слишком велико, сказал литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис накануне встречи с ответственным за бюджет еврокомиссаром Гюнтером Эттерингом.

“В плане приближающейся новой финансовой перспективы мы видим, каковы вызовы, если говорить о бюджете ЕС. Прежде всего это связано с последствиями “Брекзита”, но несмотря на это, есть определенные решения, принятые заранее и закрепленные в Договоре о вступлении Литвы в ЕС. Во-первых, мы говорим о закрытии ИАЭС. (Имеется) вполне четкое обязательство финансировать этот очень емкий в плане финансов проект”, – сказал в четверг С. Сквярнялис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, одна Литва не в силах финансировать закрытие станции.

“Предложение Европейской счетной палаты, чтобы это делалось преимущественно на средства бюджета Литвы неприемлемо и неподъемно для нас, поэтому этот вопрос тоже будет одним из главных”, – уверял премьер.

В четверг в Литву прибывает ответственный за бюджет член Еврокомиссии (ЕК) Г. Эттингер. Германский политик обсудит с литовским руководством будущую многолетнюю финансовую программу ЕС.

В новом бюджете ЕС с 2020 года Литва будет добиваться выделения финансирования сельскому хозяйству, развитию регионов, а также попытается обеспечить финансирование синхронизации электросетей с сетями Западной Европы и закрытия ИАЭС.

BNS

Метки: Евросоюз, ИАЭС, Литва