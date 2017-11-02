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ЕС должен выделить финансирование на закрытие Игналинской АЭС – премьер С. Сквярнялис

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 02, 14:00   |   Комментариев: 38

Евросоюз (ЕС) должен оказывать финансовую помощь закрытию остановленной Игналинской АЭС (ИАЭС), потому что для одной Литвы это бремя слишком велико, сказал литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис накануне встречи с ответственным за бюджет еврокомиссаром Гюнтером Эттерингом.

“В плане приближающейся новой финансовой перспективы мы видим, каковы вызовы, если говорить о бюджете ЕС. Прежде всего это связано с последствиями “Брекзита”, но несмотря на это, есть определенные решения, принятые заранее и закрепленные в Договоре о вступлении Литвы в ЕС. Во-первых, мы говорим о закрытии ИАЭС. (Имеется) вполне четкое обязательство финансировать этот очень емкий в плане финансов проект”, – сказал в четверг С. Сквярнялис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, одна Литва не в силах финансировать закрытие станции.

“Предложение Европейской счетной палаты, чтобы это делалось преимущественно на средства бюджета Литвы неприемлемо и неподъемно для нас, поэтому этот вопрос тоже будет одним из главных”, – уверял премьер.

В четверг в Литву прибывает ответственный за бюджет член Еврокомиссии (ЕК) Г. Эттингер. Германский политик обсудит с литовским руководством будущую многолетнюю финансовую программу ЕС.

В новом бюджете ЕС с 2020 года Литва будет добиваться выделения финансирования сельскому хозяйству, развитию регионов, а также попытается обеспечить финансирование синхронизации электросетей с сетями Западной Европы и закрытия ИАЭС.

BNS

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Комментарии читателей (38)
  1. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 11 02 at 23:47

    ты сам то и спалился мурдуратор под погонялом “Ас”- гоняешь лысого сам с собой под израильским прокси ушлё.п.ок

  2. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 11 02 at 23:43

    я в натуре х.ею от тавоей съехавшей крыши !лечись дол..б.оёб

  3. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 11 02 at 23:38

    убейся оп стену имбецил

  4. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 11 02 at 23:36

    (78.58.148.193) As пишет:
    2017 11 02 at 22:14

    Тимур неужели ты так туп как осёл…” ты баран опять рамсы попутал ???Или снова лишнего принял уты..рок? ты знаешь что делают с такими финтярами вроде тебя ??? за базаром следи духан

  5. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 11 02 at 22:14

    Тимур неужели ты так туп как осёл что будешь давать национальности от географического расположения прокси сервера? Что тебя Тимур ещё ВСЕГДА выдаёт это разжигание межнациональной розни. Ты спалился в сотый раз.
    85.232.146.233 = 89.138.155.204..

  6. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 11 02 at 21:47

    Ну что заморыш виртуальный наигрался сегодня? Смею заметить что нормальный А-дмин и Мо-дератор если они профессионалы убирают троллинные клоны или делают программку чтоб на клоне нике не проходил комментарий!!!
    89.138.155.204.
    Выполни эту просьбу тогда я поверю что это не ты здесь гадишь.

  7. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 11 02 at 21:46

    Смею заметить что нормальный А-дмин и Мо-дератор если они профессионалы убирают троллинные клоны или делают программку чтоб на клоне нике не проходил комментарий!!!
    89.138.155.204.
    Выполни эту просьбу тогда я поверю что это не ты здесь гадишь.

  8. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 11 02 at 21:46

    Тимур неужели ты так туп как осёл что будешь давать национальности от географического расположения прокси сервера? Что тебя Тимур ещё ВСЕГДА выдаёт это разжигание межнациональной розни. Ты спалился в сотый раз.
    85.232.146.233 = 89.138.155.204.


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