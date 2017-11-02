Евросоюз (ЕС) должен оказывать финансовую помощь закрытию остановленной Игналинской АЭС (ИАЭС), потому что для одной Литвы это бремя слишком велико, сказал литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис накануне встречи с ответственным за бюджет еврокомиссаром Гюнтером Эттерингом.
“В плане приближающейся новой финансовой перспективы мы видим, каковы вызовы, если говорить о бюджете ЕС. Прежде всего это связано с последствиями “Брекзита”, но несмотря на это, есть определенные решения, принятые заранее и закрепленные в Договоре о вступлении Литвы в ЕС. Во-первых, мы говорим о закрытии ИАЭС. (Имеется) вполне четкое обязательство финансировать этот очень емкий в плане финансов проект”, – сказал в четверг С. Сквярнялис в интервью радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, одна Литва не в силах финансировать закрытие станции.
“Предложение Европейской счетной палаты, чтобы это делалось преимущественно на средства бюджета Литвы неприемлемо и неподъемно для нас, поэтому этот вопрос тоже будет одним из главных”, – уверял премьер.
В четверг в Литву прибывает ответственный за бюджет член Еврокомиссии (ЕК) Г. Эттингер. Германский политик обсудит с литовским руководством будущую многолетнюю финансовую программу ЕС.
В новом бюджете ЕС с 2020 года Литва будет добиваться выделения финансирования сельскому хозяйству, развитию регионов, а также попытается обеспечить финансирование синхронизации электросетей с сетями Западной Европы и закрытия ИАЭС.
ты сам то и спалился мурдуратор под погонялом “Ас”- гоняешь лысого сам с собой под израильским прокси ушлё.п.ок
я в натуре х.ею от тавоей съехавшей крыши !лечись дол..б.оёб
убейся оп стену имбецил
(78.58.148.193) As пишет:
2017 11 02 at 22:14
Тимур неужели ты так туп как осёл…” ты баран опять рамсы попутал ???Или снова лишнего принял уты..рок? ты знаешь что делают с такими финтярами вроде тебя ??? за базаром следи духан
Тимур неужели ты так туп как осёл что будешь давать национальности от географического расположения прокси сервера? Что тебя Тимур ещё ВСЕГДА выдаёт это разжигание межнациональной розни. Ты спалился в сотый раз.
85.232.146.233 = 89.138.155.204..
Ну что заморыш виртуальный наигрался сегодня? Смею заметить что нормальный А-дмин и Мо-дератор если они профессионалы убирают троллинные клоны или делают программку чтоб на клоне нике не проходил комментарий!!!
89.138.155.204.
Выполни эту просьбу тогда я поверю что это не ты здесь гадишь.
Смею заметить что нормальный А-дмин и Мо-дератор если они профессионалы убирают троллинные клоны или делают программку чтоб на клоне нике не проходил комментарий!!!
89.138.155.204.
Выполни эту просьбу тогда я поверю что это не ты здесь гадишь.
Тимур неужели ты так туп как осёл что будешь давать национальности от географического расположения прокси сервера? Что тебя Тимур ещё ВСЕГДА выдаёт это разжигание межнациональной розни. Ты спалился в сотый раз.
85.232.146.233 = 89.138.155.204.