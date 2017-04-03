Евростат: за год цены на промпродуцию выросли во всех странах Балтии

За год цены на промышленную продукцию выросли во всех трех Балтийских странах, сообщил Евростат.

В феврале, по сравнению с февралем 2016 года, цены на промпродукцию на внутреннем рынке в Литве выросли на 3%, в Латвии – на 0,5%, в Эстонии – на 5,6%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные статистической службы Евросоюза.

За месяц – в феврале, по сравнению с январем – цены в Литве выросли на 0,3%, в Латвии – на 0,5%, в Эстонии они не изменились.

В целом в ЕС цены за год выросли на 5,3%, а за месяц – на 0,1%.

BNS

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