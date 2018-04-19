Фестиваль «Русь православная»

3 апреля на сцене столичного Дома учителя прошел фестиваль духовной песни «Русь православная». Это ежегодное музыкальное мероприятие, которое проводится клубом ветеранов труда «Дружба», было приурочено к светлому празднику Пасхи.

В программе фестиваля приняли участие народные коллективы из Вильнюса. Желающих увидеть прекрасный концерт для души и сердца собралось так много, что зал Дома учителя был буквально переполнен. Традиционно вела концертную программу Наталья Лешкина.

Открыл музыкальную встречу хор «Золотой возраст» (художественный руководитель и аккомпаниатор Сергей Диденко) песнопением: «Русь православная с надеждой идет, Русь православная не помнит обид, Русь православная в сердце живет, Русь православная веру хранит… Слава Богу за все».

Солист Александр Ожег-Гуня исполнил свое музыкальное произведение «Молитва» на стихи Валерия Срибного. Аккомпанировали – Лидия Королева, фортепиано и В. Каплунас – виолончель.

Постоянный участник фестиваля ансамбль «Дессидерия» под руководством Людмилы Хорошиловой исполнил «Песню о родном крае», «Молитву» и песню иеромонаха Романа «Родник».

С особой теплотой зрители встретили выступление ансамбля «Поющие сердца» (художественный руководитель Лилия Рюмина), в исполнении которого прозвучали песни «Над тихой рекой», «Домик у дороги», «Истина» и «От печки», а также белорусский ансамбль «Сябрына» (под руководством Валентины Ковальчук) с песнями «Мы вас жадаем», «Гаворка беларуская» и «Прастые словы».

В сольном исполнении зрители услышали выступления солистов хора «Золотой возраст» Леонида Майорова, Екатерины Ильюшиной, Веры Русас, Ольги Катковой, Валентины Дичпетре.

Под занавес фестиваля председатель клуба ветеранов «Дружба» Вера Виршичене поблагодарила всех участников фестиваля за прекрасные выступления, а председателя общества любителей русского романса в Литве «Мелос» Валентину Калиничеву за теплые слова в адрес фестиваля. Руководителям ансамблей были вручены дипломы фестиваля. Слова благодарности услышали и зрители – спасибо за праздник, который мы могли создать все вместе.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1208) 19 апреля, Русь православная, Фестиваль