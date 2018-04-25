Финансовая грамотность жителей Литвы – средняя

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Финансовая грамотность жителей Литвы позволяет им ориентироваться в управлении повседневными финансами, однако экономические детали им не совсем понятны, особо плохи и знания в сфере пенсионного планирования, показало исследование, проведенное по заказу Литовской ассоциации банков Литвы (БАЛ).

Ученые и социологи установили, что индекс финансовой грамотности общества сейчас составляет 43. Это означает, что знания у жителей страны базовые.

«Наши финансовые знания средние, это слово, вероятно, наиболее подходящее. Около 70% людей разбираются в финансах. Однако пока наибольшее беспокойство вызывает то, что людей, которые могут назвать себя финансового образованными, всего около 15%, а людей, которые прекрасно разбираются в финансах, менее одного процента», – заявил на пресс-конференции в среду президент БАЛ Мантас Залаторюс.

Лучше всего жители разбираются в основах бюджета домашнего хозяйства и сбережениях – средние знания в этой сфере продемонстрировали 57% опрошенных, понимание в финансовой оценке и экономических явлениях продемонстрировали 22% опрошенных. Знания пенсионного планирования были особенно низкими – целых 22% участников опроса не ответили ни на один вопрос, а на темы инвестирования – 13%.

Опрос проводила компания Spinter tyrimai, в нем приняли участие почти тысяча респондентов в возрасте 18-75 лет.

BNS