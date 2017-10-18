Fonterra открыла путь в Китай моцарелле литовской компании Rokiskio suris

Одна из крупнейших в Литве молокоперерабатывающих компаний Rokiskio suris вскоре отправит в Китай более 800 тонн сыра моцарелла. Соглашения с китайцами помог достичь инвестировавший в предприятие новозеландский моколоперерабатывающий гигант Fonterra.

“Мы стараемся продавать в Китай и у нас не очень получается. Разрешение у Литвы уже есть почти два года. Теперь нам удалось договориться об очень крупном контракте только благодаря помощи Fonterra и использованию ее каналов и заверений в адрес китайской стороны, что это хорошая и серьезная компания. Нам больше не нужно это доказывать и отправлять пробные партии”, – сказал BNS глава правления Rokiskio suris Далюс Трумпа.

По его словам, сделка с покупателями в Китае уже заключена, а первая партия продукции должна быть отправлена н аэтой неделе.

В Китай уже экспортируют продукцию три литовские молокоперерабатывающие компании: Rokiskio suris в марте этого года отправила 300 тонн лактозы, Vilkyskiu pienine в январе отправила около 20 тонн моцареллы, Marijampoles pieno konservai в июле экспортировала около 100 тонн консервированного неподслащенного молока.

Rokiskio suris 13 октября подписала договор купли-продажи с Fonterra – последняя купила на более чем 7 млн. евро около одной десятой акций компании.

Fonterra занимает 85% рынка производства и переработки молока в Новой Зеландии.

BNS

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